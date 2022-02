Es ist ein ungewöhnlicher, aber von Olaf Scholz so gewollter Empfang in Moskau. Im hellblauen Schutzanzug, die Hände mit medizinischen Handschuhen geschützt, dazu ein Visier und eine Schutzmaske tragend, steigt eine Ärztin der Deutschen Botschaft die Gangway zum Regierungsairbus mit der Aufschrift „Bundesrepublik Deutschland“ hoch.

Der Kanzler weigert sich wie der französische Präsident Emmanuel Macron, einen PCR-Test durch russische Ärzte durchführen zu lassen, das Testmaterial ist eigenes aus Deutschland mitgebracht worden. Bloß nicht Moskau die Kanzler-DNA überlasen.

Damit ist eine Frage schonmal gleich zu Beginn gelöst: Auch Scholz muss an den sechs Meter langen weißen Tisch beim Vier-Augen-Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Das Bild der zwei Männer an dem extralangen Tisch, mit den drei goldenen Fenstervorhängen im Hintergrund. geht wie das mit Macron um die Welt. Scholz redet immer sehr leise, so dass er schon auf zwei Metern kaum zu verstehen ist, im Kreml muss er sich da um etwas mehr Volumen bemühen. Aber in der Sache ist er ohnehin ein Freund der stillen Diplomatie.

Der lange Tisch, auch für den Kanzler

Die deutsche Seite hatte noch die russische Seite eingeladen, dem Test an Bord beizuwohnen, aber der Kreml hat halt seine eigenen Bedingungen. Machtpolitik und Misstrauen. Der russische Präsident Putin, der im Oktober 70 wird, will sich auf keinen Fall das Coronavirus einfangen, daher meidet er auch zu viele persönliche Kontakte.

Die rund 50 Leute umfassende deutsche Delegation und die mitreisenden Journalisten mussten im Vorfeld der Reise gleich drei PCR-Tests durchführen lassen. Kremlsprecher Dmitri Peskow nennt den langen Tisch eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Das beeinflusst weder den Charakter des Treffens noch die Inhalte oder die Dauer.“

Corona-Test für den Kanzler an Bord des Regierungsfliegers, durch eine Ärztin der Deutschen Botschaft. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Kanzler zu Putin: Krisen durch Reden lösen

Der Kanzler betont zum Auftakt des Treffens mit Putin: "Die Geschichte der Beziehungen zwischen Deutschland und Russland ist etwas Besonderes. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte ist es gut, dass wir sehr ordentliche wirtschaftliche Beziehungen haben". Und er sei froh, dass man nun persönlich hier miteinander sprechen könne: "Das Wichtigste ist ja, dass wir die Beziehungen zwischen den Staaten durch gute Gespräche miteinander lösen und dass das der Weg ist, auf dem das geschieht."

Scholz hat wie sein außenpolitischer Chefberater Jens Plötner viel telefoniert, konferiert und ausgelotet. Ständige Wasserstandsmeldungen sind nicht sein Ding. Er kommuniziert sehr dosiert, die immergleichen Botschaften von schwerwiegenden Konsequenzen bei einer russischen Invasion in die Ukraine betonend; er will lieber am Ende am Ergebnis gemessen werden. Und er will verstehen, was Putin letztlich wirklich will.

Während der Kanzler seinen Moskau-Besuch gestartet hatte, trudelten erste Eilmeldungen ein: „Russland meldet teilweisen Truppenabzug“. Bei dem Rückzug der Truppen handele es sich um einen "gewöhnlichen Vorgang", lässt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verkünden. „Wir haben immer gesagt, dass die Truppen nach dem Ende der Militärübungen in ihre Militärbasen zurückkehren würden.“ ,Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hätten Einheiten aus den Militärbezirken Süd und West hätten ihre "Aufgaben erfüllt" und würden nun in ihre Garnisonen zurückkehren.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärt eine Eskalation in dem Konflikt schon für abgewendet. Kiew und seine westlichen Verbündeten, hätten Russland daran gehindert, den Konflikt weiter zu verschärfen – doch Peskow macht auch klar: Russland werde weitere Militärübungen vornehmen.

Moskau macht sich über "westliche Kriegspropaganda" lustig

Es wirkt mal wieder so, als spiele der Kreml mit der Ukraine und dem Westen, aber die Signale machen erstmal Hoffnung, die Ankündigung zum teilweisen Truppenabzug konterkariert auch die Hinweise des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA, dass am Mittwoch, am Tag nach dem Scholz-Besuch eine großangelegte Invasion der Russen mit Marsch auf Kiew beginnen könnte.

Auch Deutschland hatte deshalb seine Staatsbürger aufgerufen, die Ukraine zu verlassen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, schrieb im Netzwerk Telegram: „Der 15. Februar 2022 wird als Tag des Scheiterns der westlichen Kriegspropaganda in die Geschichte eingehen.“ Der Westen habe sich blamiert.

Scholz hat in den vergangenen Tagen getan, was er tun konnte, aber man sollte seinen Einfluss in dieser Frage von Krieg und Frieden auch nicht überschätzen. Entsprechend hatten deutsche Regierungskreise vor dem Besuch die Erwartungen heruntergespielt. Er ist Novize auf diesem Feld, kennt Putin bisher kaum, hat ihn mal als Gastgeber des Hamburger G20-Gipfels begrüßen dürfen. Öffentlich überliefert war bis zu dem Treffen im Kreml nur ein Telefonat der Beiden am 21. Dezember; Putin soll darin auch die traditionelle gute Zusammenarbeit mit SPD-Kanzlern betont haben.

Kanzler Olaf Scholz im Kreml Foto: imago images/SNA

Die Botschaften zwischen den Zeilen: Die Frage des NATO-Beitritts

In diesen Tagen ist es wichtig, die Botschaften genau zu hören und zu dechiffrieren. Offiziell geht es Putin vor allem um Garantien, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt, also um eine klare Abgrenzung der Einflusssphären. In einem vom Kreml veröffentlichten Aufsatz hatte Putin im vergangenen Jahr betont, dass Russen, Ukrainer und Belarussen „ein Volk“ seien, das vom Westen nicht auseinanderdividiert werden dürfe. Er schrieb von einer dreieinigen Nation: Russland, Belarus und Ukraine. Belarus ist klar unter Kontrolle, nicht aber die nach Westen strebende Ukraine.

Was will Wladimir Putin? Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik Moscow

Scholz war am Vortag in Kiew und sagte dort mit Blick auf einen NATO-Beitritt der Ukraine: „Die Frage von Mitgliedschaften in Bündnissen steht ja praktisch gar nicht an. Deshalb ist es schon etwas eigenwillig zu beobachten, dass die russische Regierung etwas, das praktisch nicht auf der Tagesordnung steht, zum Gegenstand großer politischer Problematiken macht.“ Und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte neben ihm stehend: „Vielleicht ist die Frage der offenen Tür (der NATO für neue Mitglieder, Anmerkung der Redaktion) für uns sozusagen doch eine Geschichte oder ein Traum.“

Die Ukraine hatte das Ziel der Mitgliedschaft 2019 sogar in die Verfassung aufgenommen, eine Provokation für Putin.

Es geht also auch um eine Art Beitrittsmoratorium, das nur nicht so heißen darf. Stattdessen werden Formulierungen wie „nicht auf der Tagesordnung“ oder „Traum“ benutzt.

Selenskyi versuchte zudem Aussagen seines Botschafters in London, der einen Verzicht Kiews auf eine Mitgliedschaft in dem Militärbündnis auch öffentlich ins Spiel gebracht hatte, herunterzuspielen: „Ich kann nicht alle Punkte auf jedes i setzen“, meinte Selenskyi, dass man besser nicht jede Aussage kommentieren soll.

Versicherte der Ukraine Solidarität: Kanzler Scholz am Montag bei Präsident Selenskyi. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Signale und Methode des Kanzlers

Was der neue Kanzler aber auf seiner Habenseite verbuchen kann: Er hat zuletzt vieles richtig gemacht. Der Ukraine sicherte er in der Tradition deutscher Scheckbuch-Diplomatie weitere 150 Millionen Euro an Hilfen zu und erinnerte an die fast zwei Milliarden seit der russischen Krim-Einverleibung 2014. Dass er zudem das Mahnmal der „Himmlische Hundertschaft“ besuchte, das an die Opfer der demokratischen Maidan-Bewegung von 2014 erinnert, wurde wohlwollend in Kiew registriert.

Danach begann die russische Aggression, erst wurde die Krim entrissen, zudem tobt bis heute der Konflikt um die Ostukraine. Die seit Jahren stockende Umsetzung der Minsker Vereinbarungen im Normandie-Format (Russland, Ukraine, Frankreich, Deutschland) wird eine Aufgabe bleiben, der sich Scholz, sollte es mit einer dauerhaften Eskalation klappen, verstärkt widmen muss.

Eine Resolution des russischen Parlaments zur möglichen Anerkennung der von prorussischen Separatisten kontrollierten ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk als „Volksrepubliken“ sorgt gleich wieder für neuen Ärger. Moskau spürt, dass es gerade ziemlich gute Karten hatten, die Machtdemonstration mit 150.000 Soldaten verändert gerade manches.

Scholz‘ Methoden des Verhandelns und Reden jenseits der Öffentlichkeit und öffentlich nicht zu viel sagen, scheint in dieser hochfragilen Phase ein richtiger Ansatz.

Gemäß der Losung, dass nicht die Lautesten solche brandgefährlichen Konflikte lösen, er hat da viel von Angela Merkel gelernt.

Der Teilabzug russischer Truppen von den Grenzen zur Ukraine macht etwas Hoffnung. Foto: imago images/SNA

Die Doppelstrategie aus Diplomatie und Drohungen (und dabei das Ausmaß der Maßnahmen bewusst offenlassen) ist eng mit den westlichen Partnern, vor allem dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und US-Präsident Joe Biden abgestimmt, die wohl entscheidenden Gespräche laufen aber über Biden und Putin. In Washington wurde am Montag sehr genau die Inszenierung zwischen Putin und seinem Außenminister Sergej Lawrow registriert, der Putin sagte, es lohne sich immer zu verhandeln – und Putin ihm mit einem „gut“ dafür offenbar grünes Licht gab.

Gelöst ist aber nichts und auch Scholz macht sich keine Illusion: Das ist alles eine Zäsur.

Die Folgen: Aufrüstung, ein neuer KSZE-Prozess?

Er selbst erinnert an das 2025 anstehende 50-jährige Jubiläum zum Anschluss der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), eigentlich brauche es heute einen neuen Prozess, um verlässliche Sicherheitsgarantien in Europa zu erarbeiten, die baltischen Staaten, Polen, das Nicht-NATO-Mitglied Finnland, sie alle beschwören die russische Gefahr.

Ein Angriff auf die Ukraine würde auch zu gewaltigen Flüchtlingsströmen Richtung Deutschland führen. Einig ist man sich, das weiß auch die russische Seite, dass bei einem Angriff die NATO-Russland-Grundakte von 1997 obsolet werden würde, also darin gegebene Sicherheitsgarantien. Die NATO könnte an der Ostflanke massiv aufrüsten. Scholz spricht von einem Dreiklang aus schwerwiegenden politischen, wirtschaftlichen und geostrategischen Konsequenzen, das Ende der deutsch-russischen Ostseepipeline Nord Stream 2 wäre nur ein Punkt. Er ist sichtlich bemüht, sich auch vom Altkanzler und russischen Gaslobbyisten Gerhard Schröder zu distanzieren, auch die SPD-Spitze tut dies - doch wie soll eine neue Russland-Politik aussehen?

Umstrittene Freundschaft: Gerhard Schröder und Wladimir Putin. Foto: Maxim Marmur/AFP

Die Frage der US-Atombomben in Deutschland

Die Ampel-Koalition wird sich zudem einer besonders unangenehmen Frage stellen müssen: Der einer Aufrüstung und Modernisierung der Bundeswehr, bisher ist man nicht wirklich abwehrbereit, das würde auch deutlich mehr Geld bedeuten, die NATO-Partner werden nun erst Recht auf Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels drängen.

Zu dem Komplex gehört auch eine Lösung, wie die nukleare Teilhabe erfüllt werden soll, ein Abzug der US-Atomwaffen wird nicht mehr zur Debatte stehen.

Dabei geht es um Flugzeuge, die im Ernstfall in Deutschland gelagerte Atomwaffen ins Ziel bringen. Dafür sind bisher Bundeswehr-Tornados vorgesehen, die aber nach 40 Jahren im Dienst ersetzt werden müssen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ist für eine Beschaffung des US-Kampfjets F-35 als Nachfolger.

Zum Durchatmen wird der Kanzler nicht kommen, von Anfang wird er multiplen Krisen konfrontiert. Zumindest scheint der Omikron-Höhepunkt überschritten, der an diesem Mittwoch folgende Bund-Länder-Coronagipfel wird da schon fest entspannt, und mit einem Lockerungsplan gibt es auch positive Nachrichten zu verkünden.