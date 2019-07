Mehr Angehörige ethnischer Minderheiten und mehr Frauen im Kabinett, Brexit-Ultras im engsten Beraterkreis, ein versierter Diplomat als Unterhändler mit Brüssel – mit seinen ersten Personalentscheidungen hat der neue Premierminister Boris Johnson am Mittwoch das „moderne Britannien“ darzustellen versucht.

Zuvor hatten die konservativen Abgeordneten im Unterhaus die scheidende Vorgängerin Theresa May nach ihrer letzten Fragestunde mit stehendem Applaus verabschiedet. Die Opposition brachte die Skepsis der Öffentlichkeit zur Sprache: Lediglich 31 Prozent der Briten geben an, sie hätten eine positive Einstellung zu ihrem neuen Regierungschef.

Der Brexit-Vormann war am Dienstag mit Zweidrittel-Mehrheit von den knapp 160.000 Mitgliedern der Tory-Party zum neuen Vorsitzenden und damit automatisch auch zum Premierminister von 66 Millionen Briten gekürt worden. Im Wahlkampf sprach Johnson davon, der EU-Austritt müsse zum nächsten Termin am 31. Oktober erreicht werden, „koste es, was es wolle“.

Diese Unbedingtheit hat nicht nur weite Teile der Opposition, sondern auch gemäßigte Parteifreunde verschreckt. Nach Justizminister David Gauke sowie zwei Staatssekretären reichten am Mittwoch auch der mächtige Schatzkanzler Philip Hammond sowie Johnsons kurzzeitiger Rivale um den Parteivorsitz, Entwicklungshilfe-Ressortchef Rory Stewart, ihre Demissionen ein. Das Trio ebenso wie ein halbes Dutzend anderer Tory-Abgeordneter haben signalisiert, sie würden den von Johnson in Kauf genommenen Chaos-Brexit („No Deal“) mit allen Mitteln bekämpfen.

Viel lieber als der No Deal wäre Johnson eigener Aussage zufolge ein veränderter Austrittsvertrag. Die Verhandlungen mit Brüssel soll der frühere Diplomat David Frost leiten. Dieser war britischer Botschafter in Dänemark, diente Johnson während dessen turbulenten zwei Jahren im Foreign Office (2016-18) als politischer Berater und verfügt über exzellente Verbindungen zu den EU-Partnern.

Ein EU-Befürworter soll die Fraktion zusammenhalten

Auch eine andere Personalentscheidung Johnsons zielte erkennbar darauf ab, Skeptiker seiner Person und Brexit-Politik zu beruhigen. Als Fraktionsgeschäftsführer im Unterhaus („chief whip“) bestellte er Mark Spencer, einen EU-Befürworter. Der Landwirt aus der Grafschaft Nottingham ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt, genießt im Parlament jedoch hohes Ansehen.

Eine Nachricht, die alle Brexiteers elektrisiert: Ins engste Beraterteam der Downing Street rückt Dominic Cummings ein, Feind europäischer Integration und Chefkoordinator der siegreichen „Vote Leave“-Kampagne im Brexit-Referendum 2016. Zuvor war Cummings als Chefberater des damaligen Bildungsministers Michael Gove im Regierungsviertel Whitehall berüchtigt. In Aufsätzen hat der ruppige Rechtsintellektuelle kein gutes Haar an der Beamtenschaft gelassen, deren traditionell parteipolitisch neutrale und zur Vorsicht neigende Haltung Regierungen beiderlei Couleur immer wieder als Hindernis empfunden haben.

Zwei Brexit-Ultras kehren ins Kabinett zurück

Verbündete erhält Cummings im Kabinett durch die Brexit-Ultras Priti Patel und Dominic Raab. Die Tochter indisch-ugandischer Einwanderer musste als Entwicklungshilfeministerin zurücktreten, weil sie im Israel-Urlaub 2017 eine private Außenpolitik gepflegt hatte. Ihre Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit erleichtert Patels Rückkehr ins Kabinett.

Raab hielt sich als Brexitminister im vergangenen Jahr gerade mal vier Monate im Kabinett – lang genug, um zu lernen, dass der Güterhandel zwischen der Insel und dem Kontinent zu mehr als 30 Prozent durch das Nadelöhr Dover-Calais abgewickelt wird. „Das war mir nicht so klar gewesen“, staunte der Anwalt damals.

Verbeugung vor der Königin: Elizabeth II. empfängt Boris Johnson. Foto: Victoria,dpa

In großer Sommerhitze zelebrierten die Briten am Mittwoch jene Rituale des blitzschnellen Machtwechsels, für den die Westminster-Demokratie berühmt ist. Dazu gehörte die letzte Fragestunde an die scheidende Premierministerin, in der eine Reihe jener Parteifeinde, wie Brexit-Ultra Jacob Rees-Mogg, die May drei Jahre lang das Leben erschwert hatten, nun ihrer Ex-Chefin für deren „enorme Höflichkeit“ dankten.

May hielt auf der in gleißendem Sonnenlicht liegenden Downing Street eine Abschiedsrede und wurde dabei – symbolisch für ihre Amtszeit – von einem Zwischenruf „Stop Brexit“ unterbrochen. Bereits anderthalb Stunden später traf der neue Premierminister mit dem Regierungsauftrag von Königin Elizabeth II in seinem Amtssitz ein.