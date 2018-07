Der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael D. Cohen, hat heimlich ein Gespräch zwischen ihm und Trump aufgezeichnet, in welchem die beiden Zahlungen an ein ehemaliges "Playboy"-Model diskutierten, das gesagt hatte, sie habe eine Affäre mit Trump gehabt.

Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Anwälte und andere Personen, die von der Aufnahme wissen. Demnach soll das Gespräch zwei Monate vor den Präsidentschaftswahlen 2016 stattgefunden haben.

Anwalt Michael Cohen und Donald Trump Foto: AFP

Der Zeitung zufolge beschlagnahmte das FBI die Aufnahme bei einer Razzia in Cohens Büro. Die Justiz untersucht derzeit Cohens Beteiligung an Geldzahlungen an Frauen, um peinliche Veröffentlichungen vor der Wahl zu verhindern.

Dabei geht es der Justiz vor allem darum, ob Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gebrochen wurden. Gespräche über Geldzahlungen im Zusammenhang mit der Verhinderung unliebsamer Veröffentlichungen könnten dabei eine Rolle spielen.

Brisant für Trump könnte die Tatsache werden, dass sein langjähriger Anwalt Cohen ein Hüter vieler Geheimnisse ist und jetzt offenbar zunehmend mit der Justiz kooperiert. (Tsp)