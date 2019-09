Inzwischen ist durch zahlreiche neue Studien belegt worden, dass Gebietsreformen keine finanziellen Einsparungen, aber verheerende demokratische, infrastrukturelle und soziale Verluste verursacht haben und weiter verursachen. In einer Metastudie zu den Auswirkungen von Gebietsreformen gelangten Forscher des Ifo Instituts in Dresden und vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim 2016 zu dem Schluss, dass sich „die vorab erhofften Einspareffekte weitgehend nicht bestätigen“ ließen. Gesunken seien stattdessen die Zufriedenheit mit der Gemeindeverwaltung und die Wahlbeteiligungen bei den Gemeinderatswahlen. Die Forscher nennen das „substanzielle politische Kosten“.

Durch Langzeitstudien wissen wir, dass selbständig gebliebene 1000-Einwohner-Dörfer in Bayern sich in ihrer Bevölkerungs-, Infrastruktur- und Immobilienwertentwicklung besser entwickelt haben als gleich große eingemeindete Dörfer. Wir wissen auch, dass Gebietsreformen nach dem Zentrale-Orte-Modell in den späten 1930er und frühen 1940er Jahren entwickelt und zum ersten Mal in der Praxis umgesetzt und zunächst bei der Überplanung der „eingegliederten Ostgebiete“ – mit dem „Führerprinzip“ begründet – in die Praxis umgesetzt worden sind. Trotz all dieser Erkenntnisse werden Gebietsreformen weiter betrieben – wie zuletzt in Brandenburg und Thüringen, wo man noch eine zweite Welle von Gebietsreformen durchsetzen wollte, nach Protesten aber davon absah.

Der Eindruck: Sorgen werden nicht wahrgenommen

Hier sehen die betroffenen Bürger, dass die Bürgermeister, Gemeinderäte und Verwaltungen immer weiter entfernt residieren, dass ihre Sorgen nicht mehr wahrgenommen werden und dass ihr lokales und demokratisches Denken und Handeln in ihren Dörfern und Kleinstädten nicht mehr gefragt ist. Das Vertrauen gegenüber dem Staat schwindet, Ohnmachtsgefühle und Wut stellen sich ein (ich habe diese Reaktionen tausendfach in Zuschriften und bei Vortragsveranstaltungen erfahren). Nicht- und Protestwähler sind die Folge. Gebietsreformen haben die Mehrheit der deutschen Dörfer und Kleinstädte durch den diktierten Verlust der lokalen Selbstverantwortung traumatisiert und zugleich die demokratische Basis des Staates massiv geschwächt.

Diese gerade in vielen mittel- und ostdeutschen Landregionen grassierende Wut auf den Staat wurde von dem jungen Görlitzer Lukas Rietzschel 2018 in seinem vielbeachteten und hochgelobten Debütroman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ thematisiert und drastisch dargestellt. Die überregionalen Medien berichteten in ihren Feuilletons begeistert und ausführlich von der ungeschminkten Darstellung einer breiten Volksstimmung, wobei vor allem die nicht präsente, untätige und durch Gebietsreformen immer entferntere Kommunalpolitik angeprangert wird, in der ja der Staat eigentlich sein Gesicht zeigen will oder sollte. In der staatspolitischen Diskussion der überregionalen Medien wie der Politik ist diese brennende Thematik, hier von der Literatur präsentiert, leider bisher nicht angekommen.

Lieber Schützenverein als Dorfpolitik

Die vom Staat reduzierten Befugnisse und Freiräume in den Gemeinden und Dörfern haben nicht nur dauerhaft die kommunalpolitische Arbeit erschwert. Sie haben auch generell zu einem schlechten Image der Kommunalpolitik geführt. So gibt es in zahllosen Dörfern und Kleinstädten der Republik Probleme, Nachwuchs für den Gemeinderat zu gewinnen. Und vielerorts ist kein Bewerber bereit, für das Amt des Bürgermeisters oder Ortsvorstehers zu kandidieren. Es ist ein zunehmender Trend zu beobachten, dass viele für die Kommunalpolitik hochqualifizierte Bürger bewusst nicht in die Kommunalpolitik gehen, sondern lieber Vorstandsämter in Schützen-, Sport-, Musik-, Karnevals- und Kulturvereinen übernehmen, wo sie wirklich etwas bewegen können und die erfolgreiche Arbeit auch noch Spaß macht.

Die Geringschätzung der Kommunalpolitik durch die sogenannte „hohe“ staatliche Politik führt somit konsequent zu einer Geringschätzung bei den Bürgern. Gegen diese Missstände an der Basis des Staates muss dringend und nachhaltig angegangen werden. Dies erfordert ein gewaltiges Umdenken in den Zentralen der Macht in Bund und Ländern. Statt immer weiter seine zentralistischen Programme von oben nach unten durchzusteuern, sollte der Staat seine demokratische Basis „unten“ respektieren, stärken und wiederbeleben. Ist er dazu von sich aus in der Lage?

Wie das Wirtschaftssystem unterstützt auch das politische System das Große, nicht das Kleine. Die vielfältigen Verluste, die Dörfer und Landgemeinden durch Entmündigung, Entdemokratisierung, zu geringe Unterstützung und Kappung der Gestaltungsfreiheit erleiden, können an der Basis des Staates nur teilweise durch ein außergewöhnliches Engagement der Bürger und Kommunalpolitiker kompensiert werden.

Die Zentren unterschätzen die Dörfer und lassen Respekt fehlen

Der renommierte französische Politikwissenschaftler Pierre Rosanvallon ist in breit angelegten Studien zu der zentralen Erkenntnis gekommen, dass demokratische Instrumente zunehmend zum Zweck der Verhinderung von Gestaltung verwendet werden. Dies führe zu einer ernsten Krise der Demokratie, weil das Vertrauen der Bürger in die politischen Eliten geschwunden sei. Er fordert eine neue „Betätigungsdemokratie“ und spricht von einer notwendigen „zweiten demokratischen Revolution“. Erst wenn die Kommunalpolitik in den Dörfern und Gemeinden wieder Gewicht und Befugnisse bekommt, wird auch ihr Ansehen in der Bevölkerung steigen. Dann werden auch die Bürger wieder mitmachen, den Staat tragen zu helfen und sich mit dem Gemeinwesen solidarisieren.

In den Zentren von Politik, Medien, Kultur und Wissenschaft wird die Bedeutung des Wirtschafts- und Lebensraums Dorf für den Staat und die Gesellschaft häufig unterschätzt und zu wenig respektiert. Das Land ist jedoch für Staat und Gesellschaft genauso wichtig wie die Großstadt. Beide ergänzen sich und sind aufeinander angewiesen. Dorf und Land haben ökonomische, ökologische, kulturelle und soziale Potenziale und bringen diese auch in hohem Maße in die Gesamtgesellschaft ein. Sehr viele Menschen lieben das naturnahe und überschaubare Landleben – und gestalten dies mit Gemeinwohldenken und Anpackkultur. Dies sollte auch in Zukunft möglich sein.

Die Entscheider in Staat und Gesellschaft müssen die andauernde Entmündigung der Dörfer und Landgemeinden beenden. Sie sollten den Bürgern und Kommunalpolitikern auf dem Land mit viel mehr Respekt begegnen und ihnen mehr Unterstützung und vor allem Gestaltungsfreiheit zukommen lassen. Dann würden Dorf und Land gute Chancen haben zu überleben und ihre Kräfte neu entfalten.