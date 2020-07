„Wir sind wieder da“, sangen lautstark die deutschen Touristen, die sich am Wochenende an der Ballermann-Partymeile an Mallorcas Playa de Palma versammelt hatten. Und: „Wir wollen feiern!“ Sie tanzten abends ausgelassen stundenlang zwischen den Tischen der Bar-Terrassen und auf der Straße. Arm in Arm, auf Tuchfühlung.

„So gut wie niemand trug eine Maske, die Getränke wurden herumgereicht und oft geteilt“, berichtet das „Mallorca Magazin“, eine auf Deutsch erscheinende Wochenzeitung der Insel. Auch von sozialer Distanz sei nichts zu sehen gewesen.

Dafür floss Bier in Strömen und auch Sangria, die in der Partyzone gemeinsam und per Strohhalm aus großen Krügen oder Eimern getrunken wird.

Alle Regeln ignoriert

Die Bilder des ausgelassenen Partytreibens, bei dem alle Hygiene-Regeln ignoriert wurden, sorgten für Empörung nicht nur auf Mallorca. „Als gäbe es kein Corona“, schrieb die „Mallorca Zeitung“ entsetzt. „Es schien ganz so, als ob hier niemand jemals etwas von der Pandemie gehört hätte.“

Die wenigen Besucher, die eine Maske trugen, seien von der Masse skeptisch beäugt und ausgelacht worden. Die Zeitung vermerkt bitter: „Wir haben hier nicht wochenlang den Shutdown ertragen, um das Erreichte leichtfertig aufs Spiel zu setzen.“

Passagierjets landen im Minutentakt

Die Insel hat die Covid-19-Epidemie bisher sehr viel besser als andere spanische Regionen kontrollieren können. Es gab zuletzt nur noch wenige neue Krankheitsfälle. Deswegen konnte Mallorca schon Mitte Juni, früher als andere europäische Urlaubsziele, den Tourismus wieder hochfahren. Inzwischen landen die Passagierjets wieder im Minutentakt auf Palmas Airport. Doch mit dem Neustart des Urlaubsgeschäfts kehrt der Sauftourismus auf das Eiland zurück.

Der „Ballermann“ hat wieder geöffnet

Inzwischen ist auch das „Balneario 6“ an der Meerespromenade der Playa de Palma wieder geöffnet. Das ist jene Schankterrasse, deren Name auf Deutsch „Heilbad“ bedeutet und die von der Trinkgemeinde in „Ballermann“ umgetauft wurde. Zwar sind die größten Tanzschuppen des überwiegend von Deutschen frequentierten Partyviertels aus Sicherheitsgründen weiterhin geschlossen.

Ein Stand zum Desinfizieren der Hände steht vor der Terrasse des Bierlokals "Muenchner Kindl Casa Baviera". Foto: Clara Margais/dpa

Doch etliche kleinere Feierlokale an der „Bierstraße“, wie ein Abschnitt der Partymeile genannt wird, sind inzwischen wieder geöffnet und rappelvoll. Das könnte sich nach den Ereignissen vom Freitag ändern: Die Wirte haben mit verschärften Sicherheitskontrollen reagiert, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet: Die Außenbereiche seien mit Absperrungen von der Straße getrennt worden, die Musik werde leiser abgespielt. Trotzdem hätten auch am Samstagabend wieder viele gefeiert.

Warnung vor Saufgelage

„Bitte funktioniert die sonst so gepflegte und gesittete Bierstraße nicht in ein asoziales und rücksichtsloses Saufgelage um“, appellierte die Kult-Kneipe „Et Dömsche“ bei Facebook. „Leider sind viele Gäste immer noch der Meinung, den Anweisungen des Personals nicht Folge leisten zu müssen.“ Künftig werde man jeden, der sich nicht an die geltenden Regeln halte, aus dem Lokal verweisen.

Zu den Schutzregeln gegen das Coronavirus gehört ein Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zwischen Gästen, die nicht zur selben Gruppe gehören. Von diesem Montag an gilt auch eine Maskenpflicht innerhalb der Lokale, solange nicht gegessen oder getrunken wird. Und ein Tanzverbot, um zu viel Körpernähe zu vermeiden.

Gastronomen in Existenz bedroht

Die Gastronomen wissen, dass sie die eigene Existenz gefährden, wenn sie die Hygienevorschriften nicht durchsetzen. Denn bei einem neuen Virusausbruch droht das Ende der Saison. „Das wäre dramatisch“, sagt Iago Negueruela, Tourismusminister Mallorcas und der anderen balearischen Inseln. Die dreimonatige Inselschließung im Frühjahr hat bereits Millionenverluste verursacht.

„Wir werden nicht all das riskieren, was wir mit persönlichen und wirtschaftlichen Opfern erreicht haben“, warnt Francina Armengol, Regierungschefin der Baleareninseln. Jetzt drohen harte Strafen. Wer die neue Maskenpflicht nicht befolge, die ab Montag gelten soll, wird mit 100 Euro zur Kasse gebeten. Außerdem sei vorgesehen, dass die Maske beim Verlassen des Hotels oder Ferienappartements immer getragen werden müsse.

Richtig teuer wird es für jene, die illegale Corona-Partys organisieren oder daran teilnehmen. Dann werden zwischen 3000 und 600.000 Euro fällig.

Kritik aus Deutschland

In Deutschland reagierte CSU-Chef Markus Söder umgehend auf die Trink- und Partyexzesse im gerne als „17. Bundesland“ bezeichneten Mallorca: „Wir müssen vorsichtig bleiben. Vernunft und Lebensfreude gehen auch zusammen. Daher braucht es Umsicht im Urlaub. Schon einmal hat es eine Infektionswelle aus einem Urlaubsort gegeben ...“, twitterte der bayerische Ministerpräsident am frühen Freitagabend. Er spielt damit auf die österreichische Gemeinde Ischgl an. Die gilt als einer der Hauptverbreitungsorte des Virus in Europa, seit sich dort Anfang des Jahres bei diversen Großpartys viele Menschen mit der Krankheit infizierten.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte – wegen der Erfahrungen aus Ischgl – zum Start der ersten Flüge nach Mallorca prophetisch gewarnt: „Jetzt darf nicht Ballermann sozusagen das nächste Ischgl werden. Party feiern – würde ich sagen – ist dieses Jahr weniger angesagt. Das Virus ist noch da.“

Das scheinen einige deutsche Touristen in ihrem Urlaub gerne zu verdrängen. Andere dagegen machen sich angesichts der leichtfertigen Landsleute Sorgen um ihren eigenen Aufenthalt auf der Mittelmeerinsel: „Stell dir vor du bist als normaler Mensch im Urlaub auf Mallorca, gehst wandern und lecker essen, hältst Abstand... und dann musst du auf dem Rückflug mit diesen Ballermannpartytypen im Flieger sitzen“, twittert die Userin @deuxcvsix über „den Stoff aus dem Albträume sind“.

