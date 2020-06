Die Flüchtlingskrise von 2015 prägt die EU bis heute. Foto: AFP

Sie sind der Ansicht, dass in der Krise ein neuer „Bleiben Sie zu Hause“-Nationalismus in Europa aufgetreten sei, der sich vom ethnischen Nationalismus unterscheidet. Kann dies Auswirkungen auf die in Europa ungelöste Flüchtlingsfrage haben?

Es geht hier um zwei sehr verschiedene Dinge. Der Nationalismus in der Flüchtlingskrise war ein ganz und gar ethnischer Nationalismus und damit ein anderer als jener, den wir nun in der Corona-Krise erlebten. Denn die europäischen Nationalstaaten versprachen nach den Grenzschließungen im „Bleiben Sie zu Hause“-Nationalismus, sich um alle Menschen zu kümmern, die zu diesem Zeitpunkt in ihrem Territorium lebten, unabhängig von deren Herkunft oder Ethnie. Dazu kommt noch etwas: Europa entdeckt gerade seine territoriale Einheit neu. Das gilt nicht nur für Regierungen, sondern auch für die Gesellschaft.

Aber hat der Shutdown nicht zu einer allgemeinen Vereinzelung der Menschen in Quarantäne geführt?

Eine der wichtigsten Folgen der Corona-Krise lässt sich so beschreiben: Wir alle erleben in diesem Moment, dass wir für eine gewisse Zeit in einer Welt leben, in der alle mit den gleichen Problemen kämpfen. In dem Moment, in dem wir unsere Wohnungen nicht mehr verlassen sollten, wurden wir kosmopolitischer als je zuvor. Gleichzeitig schauen die Menschen sehr genau auf die Reaktion ihrer eigenen Regierung und vergleichen deren Ergebnisse mit denen anderer Regierungen.

Sie warnen vor einem Erstarken von Populisten wie Marine Le Pen in Frankreich oder Matteo Salvini in Italien. In der nächsten Phase der Pandemie könnten sie profitieren. Wie wahrscheinlich ist das?

Das ist ein interessanter Punkt. Als in der Corona-Krise die Grenzen geschlossen wurden, schien der Traum von Rechtspopulisten und Nationalisten wahr zu werden: Über Nacht wurden die Grenzen innerhalb Europas dichtgemacht. Viele Beobachter sagten: Die Rechtspopulisten werden nun die Gewinner sein, weil die Krise gezeigt hat, dass ihre Warnungen vor offenen Grenzen berechtigt waren. Aber in der Krise zeigte sich: Das war nicht die Angst der Mehrheit der Menschen.

Warum nicht?

Die Menschen hatten vor allem Angst um ihre Gesundheit und die ihrer Angehörige, wollten nicht, dass diese oder sie selbst sterben. Sie fanden die Grenzschließungen nur gut, weil sie ihnen Schutz vor Covid-19 versprachen. Deshalb waren nicht die Rechtspopulisten, sondern die Regierungen die größten Gewinner der ersten Phase der Krise. Ob die Wirtschaftskrise nun den gleichen Effekt haben wird, ist noch nicht ausgemacht. Jetzt haben die Leute nicht mehr Angst vor dem Sterben, sondern Angst vor dem Sterben ihrer Unternehmen. Jetzt zeigt sich, dass die deutsche Kanzlerin den richtigen politischen Instinkt hatte. Die Menschen mögen keine radikalen Lösungen.

Sind das nur Schlussfolgerungen – oder lassen sich Ihre Thesen auch durch konkrete Daten stützen?

Wir haben Daten. Vor wenigen Tagen haben mein Centre for Liberal Strategies und der European Council on Foreign Relations die Ergebnisse von Umfragen in neun EU-Ländern vorgelegt. Eine überwältigende Mehrheit der Europäer wünscht mehr Zusammenarbeit auf EU-Ebene. Die Menschen sorgen sich nämlich um Europas Position in der Welt. Aber die Gesetzgeber in Brüssel sollten diese Unterstützung für die EU nicht missverstehen: Es ist kein Auftrag für den weiteren Ausbau von Institutionen. Das könnte nach hinten losgehen. Noch etwas: Nur in zwei europäischen Ländern, nämlich in Deutschland und in Frankreich, ist eine Mehrheit bereit, einen höheren Preis zu bezahlen als andere Länder, damit Europa weiter funktioniert.

Manche Beobachter meinen, die Corona-Krise verschärfe den weltweiten Wettbewerb der politischen und gesellschaftlichen Systeme. Sind die westlichen Demokratien Gewinner der Corona-Krise?

Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dem politischen und gesellschaftlichen System und einem guten Management der Krise. Spanien oder Italien haben die gleiche Demokratie wie Deutschland, und trotzdem sind sie schlechter durch die Krise gekommen. Manche Demokratien waren erfolgreich, andere nicht. Das demokratische Taiwan war erfolgreich, die nicht demokratische Volksrepublik China aber auch. Ich sehe einen anderen Zusammenhang: Alle Länder, in denen die öffentlichen Institutionen hohes Vertrauen genießen, haben die Herausforderung besser bewältigt.

Herr Krastev, jüngst gab es eine Corona-Masseninfektion in einer Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) machte Arbeiter aus Rumänien und Bulgarien dafür verantwortlich. Was sagen Sie als Bulgare dazu?

In Bulgarien haben die Medien das kaum von sich aus aufgegriffen, sondern vor allem die deutsche Berichterstattung wiedergegeben. Meiner Meinung nach zeigt der Fall: Eine Gesundheitskrise wie Corona lässt sich nicht bestehen, wenn nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen geschützt werden, also in Deutschland auch die Arbeiter aus Rumänien und Bulgarien.

Werden der Fall der Fleischfabrik Tönnies und die Arbeits- und Lebensbedingungen von Arbeitern aus Bulgarien und Rumänien Auswirkungen auf das Verhältnis von Ost- und Westeuropa haben?

Ich habe in bulgarischen Medien keinen Ärger über die Vorkommnisse in der Fleischfabrik wahrgenommen. Europa hat in der Krise gelernt, wie sehr manche Wirtschaftszweige in Westeuropa und Deutschland abhängig sind von Arbeitern aus Ost- oder Südosteuropa. Wenn Sie an die niedrigen Löhne bei uns denken, verstehen Sie, dass ein Arbeitsplatz in Westeuropa für unsere Arbeiter einen sozialen Aufstieg bedeutet. Noch etwas: Wegen der Arbeitsmigration in die reicheren EU-Länder überaltert das Personal im Gesundheitsbereich in Bulgarien. Jüngere Ärzte und Pflegekräfte verdienen ihr Geld nämlich in Deutschland. Das hatte auch in der Anfangsphase von Corona Folgen: Es gab bei uns nicht genug Personal, und das Ansteckungsrisiko für die älteren Ärzte und Schwestern war hoch. Deshalb glaube ich, dass wir die Krise nutzen sollten, um über ein gemeinsames europäisches Gesundheitssystem nachzudenken. Sonst entscheiden die Ärzte und Schwestern selbst weiterhin, wo sie arbeiten wollen.