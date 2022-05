Für Olaf Scholz geht es darum, seine am 27. Februar verkündete Zeitenwende mit Taten zu füllen. Doch kurz vor dem Verhandlungsfinale gibt es noch einmal Streit. Am Sonntag, als im Finanzministerium mit der Union erneut über das 100-Milliarden-Sondervermögen gesprochen werden sollte, konnten die Vertreter von CDU und CSU in der Zeitung lesen, dass SPD-Chefin Saskia Esken einen ihrer wichtigsten Punkte infrage stellt.

„Wir werden das Zwei-Prozent-Ziel nicht in jedem Jahr gleichermaßen erreichen“, sagte Esken der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Als Grund nannte sie, dass man nicht in jedem Jahr gleichermaßen Rüstungsgüter beschaffen werde, es hier also je nach Bedarf und Marktlage zu Schwankungen kommt, weshalb ein fixes Zwei-Prozent-Ziel wenig sinnvoll sei.

Der Kern des Streits: Weil das Sondervermögen mit einer Grundgesetzänderung verbunden sein soll, ist die Ampel für die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit auf die Stimmen von CDU/CSU angewiesen.

Scholz hatte in seiner Regierungserklärung drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine folgenden Satz gesagt: „Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in unsere Verteidigung investieren.“

Die Union versteht das als 100 Milliarden Euro Sondervermögen plus jedes Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung. Dies hatten sich die Nato-Mitglieder gegenseitig versprochen, Deutschland hatte das Ziel aber zum Ärger vieler Bündnispartner seit Jahren weit verfehlt – und vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine keine großen Anstrengung unternommen, dies zu ändern.

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD bei seiner "Zeitenwende"-Rede am 24. Februar im Bundestag. Foto: imago images/Bildgehege

Für das laufende Jahr wird der Etat von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bereits um über sieben Prozent auf 50,3 Milliarden Euro erhöht. Aber je nach Wirtschaftsentwicklung fehlen noch fast 20 Milliarden, um das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Kommt das Sondervermögen nicht obendrauf, sondern wird mit einberechnet, können die 100 Milliarden in fünf Jahren aufgebraucht sein dann wäre das Sondervermögen aus Unions-Sicht nur ein Strohfeuer.

Was gekauft werden soll: Es sollen unter anderem neue F-35 Kampfjets, neue Panzer und andere schwere, hochmoderne Waffen und Drohnen beschafft werden, dazu das Pegasus-System zur Luftaufklärung, umfassende Flugabwehr und für mehrere Milliarden Euro Munition.

Mit dem erhöhten Verteidigungsetat soll zudem eine Vollausstattung der Soldaten mit allen Bekleidungssätzen ermöglicht werden. Zudem ist ein großes Thema die Digitalisierung und der Schutz gegen Cyberangriffe. SPD-Chefin Esken warnt vor zu starren Ausgabenzielen. „Wenn man heute Großgerät bestellt, bekommt man das erst in drei oder vier Jahren.

Das heißt, möglicherweise sind die Summen in den ersten zwei Jahren nicht so hoch, und dann kommt ein Jahr, in dem sehr viel notwendig wird.“ Aber jenseits aller Geldfragen bleibt die entscheidende Reform, dass das Beschaffungswesen der Bundeswehr so modernisiert wird, dass nicht Jahre verloren werden oder Material besorgt wird, das nicht weiterhilft oder erst entwickelt werden soll.

Die Baerbock-Formel: Ein Streitpunkt war bis zuletzt auch die Frage, ob das neue Geld ausschließlich für die Bundeswehr bestimmt sein wird und ob das Zwei-Prozent-Ziel für Rüstungsausgaben dauerhaft gelten soll – und dies gesetzlich festgeschrieben wird. In seiner „Zeitenwende“-Rede vom 27. Februar im Bundestag hatte Scholz ausschließlich von der Finanzierung der Bundeswehr gesprochen.

In harten Verhandlungen erreichte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dann allerdings, dass im Kabinettsbeschluss zur Einrichtung des Sondervermögens nicht konkret die Bundeswehr als Nutznießer genannt wurde, sondern von einer Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit die Rede war.

Den Grünen war dieser Erfolg wichtig, da sie aus dem Sondervermögen auch Investitionen in Cybersicherheit tätigen wollen, die sie im Wahlprogramm versprochen hatten.

Zudem wollen sie auch mehr in Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit investieren – wissend, dass aus anderen Töpfen künftig weniger zur Verfügung stehen wird. Denn Finanzminister Lindner will ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten – was es aber für ihn schon aus Spargründen so schwer macht, die Unions-Forderung nach 100 Milliarden plus jedes Jahr zwei Prozent des BIP für den Verteidigungsetat zu garantieren.

Er muss das viele Geld bereitstellen - und sieht sich schon mit neuen Ausgabewünschen konfrontiert: Finanzminister Christian... Foto: Benjamin Westhoff/REUTERS

Die Grünen-Position und die Baerbock-Formel wird auch von Teilen der SPD geteilt, unter anderem von Fraktionschef Rolf Mützenich. In den Verhandlungen zum Entschließungsantrag des Bundestags zur Lieferung schwerer Waffen hatte die Union dann als Preis ihrer Zustimmung erreicht, dass statt der Baerbock-Formel wieder die Ausstattung der Bundeswehr genannt wurde, was sie auch für die Verhandlung zur Grundgesetzänderung einforderten.

Dissens in der Ampel: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), warnt SPD und Grüne vor einem Aufweichen des Zwei-Prozent-Ziels. „Da wird die FDP auch nicht diskutieren.“ Die Liberalen drängen zudem auf Tempo, damit die Anschaffungen rasch angeschoben werden können. „Das Sondervermögen muss vor der Sommerpause ins Grundgesetz, weil wir sonst viel Zeit verlieren“, sagt der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Alexander Müller.

„Die nötigen Schiffe, Fahrzeuge und Schutzwesten liegen ja nicht im Schaufenster, sondern müssen neu produziert werden.“ Bevor die Industrie Personal einstelle und Material und Vorprodukte bestelle, wolle sie die Sicherheit haben, dass die Gelder auch gesetzlich abgesichert seien. „Deswegen darf die Union hier nicht länger blockieren.“

Wer verhandelt: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sowie weitere Vertreter des Finanzministeriums hatten für Sonntagabend in Anwesenheit von Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn ein Treffen mit Politikern der Unionsfraktion vereinbart.

Scholz hätte gerne eine Einigung bis Mittwoch, wenn er im Rahmen der Generaldebatte im Bundestag reden wird – dann könnte die Abstimmung über das Sondervermögen bis Freitag im Bundestag stattfinden. Scholz und Lindner müssen aber befürchten, dass Zugeständnisse an die Union eigene Abgeordnete in eine Enthaltung treiben könnten.

Das ist insofern bedeutsam, da Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) mehrfach gedroht hat, dass seine Union der Ampel nur so viele Stimmen für die Grundgesetzänderung geben wolle, wie der SPD, den Grünen und den Liberalen zur verfassungsändernden Zwei-Drittel-Mehrheit fehlen. Jeder eigene Abweichler könnte damit das zentrale Kanzler-Projekt scheitern lassen.