Die Veranstaltung hat einen starken Deja-Vue-Effekt. Seit drei Jahren, als Angela Merkel sich vom CDU-Vorsitz zurückzog, ist der Deutschlandtag der Jungen Union zum Schaulaufen scheidender, kommender und Wäre-gerne-CDU-Vorsitzenden geworden. Es sind überwiegend die gleichen wie schon beim letzten Mal. Das sagt für sich genommen schon ziemlich viel über die Probleme der Wahlverlierer.

Friedrich Merz eröffnet die Gästeliste am Freitagabend, bis Sonntag folgen der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus und Mittelstandschef Carsten Linnemann. Der Paderborner immerhin ist neu im Feld der denkbaren Kandidaten. Ob er wirklich antritt, ist weniger klar erkennbar als bei den anderen Schattenkandidaten. Der fünfte im Bund der Aspiranten fehlt; ein Auftritt Norbert Röttgens ist nicht eingeplant.

Dafür kommt Armin Laschet. Er wird sich einiges anhören müssen. Die JU hat eine eigene Wahlanalyse formuliert, die als Antrag abgestimmt werden soll. Laschet, heißt es darin, „konnte als Kandidat die Menschen nicht so erreichen, wie es von vielen erhofft wurde“. Er habe auch anders als Merkel keine neuen Wählerschichten hinzugewinnen können, sondern sei im Gegenteil sogar für viele treue Anhänger der Grund gewesen, ihre Stimme nicht der Union zu geben.

Das ist so unbestreitbar richtig wie im Detail bemerkenswert. Die JU hat sich oft als jungkonservative Bewegung gegen Merkels Modernisierungskurs gestellt. Jetzt würdigt sie die Kanzlerin mit einem Nebensatz posthum als Stimmenbringerin. Merkel, wenn sie noch mal eingeladen wäre, fiele dazu sicherlich etwas Spöttisches ein.

Bemerkenswert ist noch etwas anderes. Die Jungtruppe widersteht der Versuchung, Laschet allein zum Sündenbock zu erklären. Alle kriegen ihr Fett weg: die Parteispitze, das Konrad-Adenauer-Haus, der Zwischenrufer aus München.

Den Kanzlerkandidaten zu spät zu benennen und dabei den Willen der Basis zu ignorieren, sei einer der „schwerwiegendsten“ Fehler einer auch sonst gründlich verbockten Kampagne gewesen. Viel zu spät sei dann im Wahlkampf auf „proaktiv“ umgeschaltet worden nach Laschets Fehlstart in der Flut, viel zu spät und deshalb ohne positive Wirkung seien ihm Teams zur Seite gestellt worden, und ein gutes Programm obendrein schlecht verkauft.

Dass zu zentralen Fragen wie der Klimapolitik die Wahlkämpfer an den Infoständen nichts Vernünftiges sagen konnten, ist den dort oft aktiven Jungunionisten besonders aufgefallen. „Klimaneutrales Industrieland“ und „Innovation“ seien Schlagworte geblieben, statt jedem Wahlkämpfer eine Handreichung mit fünf konkreten Innovationen zu geben.

Die Junge Union kritisiert auch die CSU-Führung scharf

Nun war das Vage kein dummer Zufall, sondern geradezu Konzept. Es ging nur nicht mehr auf, seit klar war, dass Staatsmannfotos und Parolen, in denen das Wort „stark“ prominent hervorstach, nicht mehr zu dem demontierten Kandidaten passten. Nicht rechtzeitig reagiert zu haben, geht an Laschets Adresse, aber auch ans Postfach seines Generalsekretärs. Paul Ziemiak, den seinerzeit Annegret Kramp-Karrenbauer direkt von der JU-Spitze weg engagiert hatte, steht ebenfalls auf der Gästeliste. Er soll zusammen mit dem CSU-Kollegen Markus Blume Rede und Antwort stehen.

Für Blume wird das auch nicht angenehm. In dem Leitantrag knöpft sich die gemeinsame Jugendtruppe von CDU und CSU seinen Chef vor. „Offene oder verdeckte Demontage aus den Führungskreisen des Kandidaten – insbesondere auch aus München – hat eine positive Imagebildung unmöglich gemacht.“ Und das sei keine Nebensache: „Auch diese Kreise tragen für das schlechte Abschneiden eine wesentliche Verantwortung.“

Merz ist der JU-Favorit, sollte sich aber nicht zu früh freuen

Der wichtigste dieser Kreise „aus München“ stellt sich der Verantwortung in Münster bekanntlich nicht. Markus Söders kurzfristige Absage kommt bei der JU nicht gut an, zumal die halbamtlichen Begründungen vorgeschoben klingen. Wenn Söder aus edler Rücksichtnahme die Selbstfindung der CDU nicht stören wollte, müssten konsequenterweise die bayerischen JU-Delegierten ebenfalls daheim bleiben.

Oder sich zumindest bei einem Antrag enthalten, der als Folge aus der Fehleranalyse zur Abstimmung stehen wird, aber aktuell nur den CDU-Teil betrifft. Bereits drei Mal, beklagen die Verfasser des Leitantrags, sei der erkennbare Wille der Parteibasis bei zentralen Personalentscheidungen missachtet worden.

Gemeint ist nicht nur die K-Frage, sondern vor allem der CDU-Vorsitz. Dass JU-Favorit Merz immer noch nicht Parteivorsitzender ist, will ein beträchtlicher Teil der Truppe ändern. Da sind sie dann doch wieder jungkonservativ. Diesmal soll nach ihrem Willen eine Mitgliederbefragung dem Senior im Bewerberfeld den Weg an die Spitze ebnen. Das steht im Antrag zwar so deutlich nicht drin. Aber in der christdemokratischen Machtkalkulation gilt die Gleichung „Basisvotum gleich Merz“. Und so gut in Mathe, dass er sich das ebenfalls ausrechnen kann, ist der Parteinachwuchs allemal.

Andererseits – zu den Konstanten der letzten Jahre gehört es auch, dass die Vorlieben der Parteijugend zwar immer viel Aufmerksamkeit erfahren haben. Aber in Erfüllung gegangen sind sie eben allesamt nicht. Merz, wenn er am Abend zur Diskussion kommt, sollte sich also nicht zu früh freuen.