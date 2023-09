Die Ampel und ihre Haushalts-Akrobatik Auf ewig in der Krise?

Die Sommerpause ist vorbei. Der Bundestag kommt wieder zusammen. Der politische Herbst beginnt traditionell mit der Haushaltswoche. Die erste Lesung des Etats 2024 wird das Parlament vier Tage beschäftigen. Dann beginnt das Herumwerkeln der Abgeordneten am Entwurf der Regierung. Im November soll das Zahlenwerk beschlossen werden.

Was nüchtern klingt und es meist auch ist – die Ampel hat es auch hier geschafft, mal was anderes daraus zu machen. Die Aufstellung dieses Etats war seit März ein massives Streitobjekt im Kabinett. Gerät der Koalition die Haushaltspolitik nun gar zum Streitprojekt? Auszuschließen ist das nicht. Denn es gibt zwei haushaltspolitische Grundlinien in diesem Bündnis. Das aber wird auf Dauer nicht funktionieren. Es kann nur eine geben.

Albert Funk analysiert die Bundeshaushalte seit einem Jahrzehnt. Gerade Etatpolitik muss solide sein. lautet sein Grundsatz.

Wer zum Start der Ampel der Meinung war, dass sich da Scholz-Gelb und Rot-Grün zusammengetan haben, wird gerade in der Etatpolitik bestätigt. Der Kanzler und der Finanzminister haben eine – jedenfalls grobe – gemeinsame Linie. Sie streben nach vier Krisenhaushalten, in denen die Schuldenbremse nicht galt, die Rückkehr zur Normalität an. Vor allem die Grünen setzen dagegen weiter auf Krisenmodus.

Streitpunkt Industriestrom

Ein Streitpunkt, an dem sich das gerade festmacht, ist der Industriestrompreis. Scholz und die FDP sind dagegen, SPD-Fraktion und Grüne dafür. Wirtschaftspolitisch ist das Vorhaben in der Sache umstritten. Haushaltspolitisch aber, also in der Frage der Finanzierung, berührt es Grundsätzliches. Denn das Geld liegt nach Ansicht der Befürworter der Subvention dort, wo es nach Ansicht der Gegner nichts zu holen gibt – im Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF).

Und damit sind wir bei einem Markenzeichen dieser Koalition: dem Wirtschaften mit Nebenetats, die in den Krisenjahren, als die Schuldenbremse nicht galt, mit Krediten auf Vorrat gefüllt wurden. Der Bundesrechnungshof hat das in zwei kritischen Berichten an den Haushaltsausschuss in der vorigen Woche aufgespießt – völlig zu Recht.

Praktisch bedeutet das, dass die Ampel-Koalition die Schuldenbremse im Kernhaushalt seit Jahresbeginn wieder einhalten kann, indem sie sie über die Nebenetats umgeht. Also über den Klima- und Transformationsfonds, das Sondervermögen Bundeswehr und möglicherweise demnächst auch über den WSF.

Schuldenbremse wird bleiben

Die Ampel hat sich krisenbedingt für diese Doppelstrategie entschieden. Aber wann endet eine Krise? Aus Grünen-Sicht ist sie wegen des Klimawandels sozusagen in der Dauerschleife. Lindner und die FDP hingegen wollen von Krisenpolitik nichts mehr wissen. Scholz und die SPD positionieren sich dazwischen.

Die Schuldenbremse wird bleiben, das wissen alle. Es gibt keine Zweidrittelmehrheit im Bundestag für ein Ende dieser Form der Schuldenbegrenzung per Verfassungsauftrag. Allenfalls moderate Korrekturen sind möglich.

Bleibt also die dauerhafte Umgehung durch eine Politik mit Nebenetats? Wird die Ampel-Strategie zum Vorbild für weitere Regierungen? Man sollte sich darauf einstellen. Die Investitionsgesellschaften der Grünen sind ein Vorgeschmack darauf (wobei die schon von der Groko geschaffen Autobahngesellschaft eine Vorläuferin ist).

Mega-Spielwiese KTF

Aber dann muss man eines von der Politik erwarten: Dass dies sauber, transparent und nachvollziehbar geschieht. Und daran hapert es. Der Klimatransformationsfonds vor allem (der neben Krediten auch eigene Einnahmen aus dem Emissionshandel) ist nicht fokussiert genug, sondern zu einer Mega-Spielwiese geworden, mit viel zu vielen Zwecken und viel zu wenig Effektivität. Im vorigen Jahr floss die Hälfte der geplanten Mittel gar nicht ab.

Das lädt zu weiterer Beliebigkeit ein, Hauptsache, das Geld geht weg. Oder zur Finanzierung von Aufgaben, die über den Kernetat zu finanzieren wären – etwa Subventionen für Halbleiterwerke oder Investitionsmittel für die Bahn, wie nun geschehen.

Beim Bundeswehr-Nebenetat ist Ähnliches schon zu beobachten, weil das Aufrüsten der Bundeswehr aus Nebenetatkrediten wohl länger dauert – also finanziert man Daueraufgaben aus dem Sondervermögen. Der WSF, besonders trickreich finanziert, um die Schuldenbremse zu umgehen, ist immerhin befristet bis April 2024. Aber bis dahin? Für die Investitionsgesellschaften der Grünen würde diese Problematik auch gelten.

Kurzum: Die Doppelstrategie der Ampel in der Etatpolitik kann kein Dauerzustand sein. Sie muss hier einen sauberen Weg finden. Haushaltspolitik mag nicht aufregend sein. Aber sie ist die Basis aller Politik. Wer da doppelbödig wirkt, verliert Vertrauen.