Die CDU hat über die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze entschieden: In einer Stichwahl setzte sich die bisherige Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer mit knapper Mehrheit gegen ihren Konkurrenten Friedrich Merz durch. Sie holte 52 Prozent der Stimmen. Gesundheitsminister Jens Spahn war bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden. Mit der Wahl von Kramp-Karrenbauer geht nach 18 Jahren die Zeit von Kanzlerin Merkel als CDU- Chefin zu Ende. Kramp-Karrenbauer galt als Favoritin der Kanzlerin.

Merkel hatte Ende Oktober nach Kritik und Wahlschlappen in Bayern und Hessen ihren Rückzug von der CDU-Spitze erklärt. In ihrer letzten Rede als Parteivorsitzende rief Merkel die Union zu Geschlossenheit auf. „Wohin uns nicht enden wollender Streit führt, dass haben CDU und CSU in den letzten Jahren bitter erfahren“, sagte sie vor den 1001 Delegierten des Parteitages in den Hamburger Messehallen. Selbstironisch und mit ungewohnt emotionalen Worten nahm Merkel Abschied von ihrem Amt. „Wir können die Zukunft nur gut gestalten, wenn wir uns mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen“, sagte sie. Die Delegierten zollten Merkel mit stehenden Ovationen und knapp zehnminütigem Applaus Respekt.

Nach ihrer Wahl lobte Kramp-Karrenbauer den Wettbewerb um den Parteivorsitz, „um den uns andere Parteien beneidet haben“. Das Ziel müsse nun sein, die Union als „große Volkspartei der Mitte“ zu erhalten. Sie wünsche sich, dass sowohl Merz als auch Spahn an dieser Aufgabe mitarbeiten.

Bereits in ihrer Bewerbungsrede hatte Kramp-Karrenbauer an die Einheit der CDU appelliert. „Egal, wer hier heute gewinnt, keiner von uns drei Kandidaten wird der Untergang für diese Partei sein.“ Die 56-Jährige rief ihre Partei zudem zu mehr Selbstbewusstsein und Optimismus auf. In ihrer Rede ging Kramp-Karrenbauer auch auf diejenigen Kritiker ein, die sie schon als „Kopie“ von Merkel bezeichnet hätten. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin sagte, sie habe Wahlen gewonnen, nicht trotz, sondern weil sie so sei, wie sie sei. Sie habe gelernt, was es heißt zu führen. „Dass es bei Führung mehr auf die innere Stärke als auf die äußere Lautstärke ankommt.“

Nahles bot Kramp-Karrenbauer eine gute Zusammenarbeit an

Während Kramp-Karrenbauer sich auf Zukunftsthemen wie etwa Digitalisierung und Forschung konzentrierte, aber Migration nur indirekt ansprach, ging der 63-jährige Merz offensiv darauf ein. Er sagte, es sei für ihn „unerträglich“, dass die AfD nicht nur in allen 16 Landtagen sondern auch als stärkste Oppositionspartei im Bundestag sitze. Es gelinge der CDU nicht, Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Merz betonte: „Die Bürger erwarten, dass der Staat die Kontrolle über sein Grenzen und die Menschen die zu uns kommen behält.“ Der Nationalstaat sei nicht überholt, sondern sei immer noch der Ort, der Sicherheit im Alltag gewährleiste.

Merz war von 2000 bis 2002 Vorsitzender der Bundestagsfraktion der CDU/CSU. Er schied 2006 aus der Politik aus. Als Jurist arbeitete er danach in der Wirtschaft, zuletzt als Aufsichtsratschef des Vermögensverwalters Blackrock in Deutschland. Nach seiner Niederlage beim Parteitag in Hamburg ließ Merz erkennen, dass er sich weiter für die CDU engagieren, aber nicht für ein anderes Amt kandidieren wolle.

Gesundheitsminister Spahn, der im ersten Wahlgang mit einem guten Ergebnis von 16 Prozent unterlegen war, will dagegen für das CDU-Präsidium antreten. Spahn bat Kramp-Karrenbauer die Zusammenarbeit in einem „guten Team“ an. „Wir sind ja so ein bisschen wie eine Rockband gemeinsam durch Deutschland getourt.“

In seiner Bewerbungsrede hatte Spahn seine Vision vom Deutschland im Jahr 2040 skizziert. Er sagte: „Nur wenn wir Recht durchsetzen, erhalten wir das Vertrauen in unsere Partei und in unseren Staat. Da ist viel Vertrauen verloren gegangen.“

SPD-Chefin Andrea Nahles bot Kramp-Karrenbauer eine gute Zusammenarbeit in der großen Koalition an. „Jetzt heißt es Probleme lösen: Die Zukunft der Renten sichern, den Wert der Arbeit anerkennen, den Zusammenhalt in Europa stärken“, sagte Nahles.

Auch die die Grünen-Spitze gratulierte Kramp-Karrenbauer. „Wir freuen uns auf einen spannenden politischen Wettbewerb und die anstehenden inhaltlichen Debatten um die besten Ideen für unser Land und Europa“, erklärten die Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. „Die Herausforderungen unserer Zeit sind enorm: das Eindämmen der Klimakrise, der soziale Zusammenhalt im Land, die Einhegung der Digital- und Finanzwirtschaft, die Bewältigung von Krisen.“

FDP-Chef Christian Lindner freut sich auf einen „fairen Wettbewerb und gute Zusammenarbeit“. Er betonte, mit Kramp-Karrenbauer habe sich die Mehrheit der Delegierten in Hamburg für Kontinuität entschieden. „Es ist nun die Aufgabe, die CDU zu einen.“