Die drohende Zerschlagung des Robert Koch-Instituts Lauterbachs Reform der öffentlichen Gesundheit gerät „aufs falsche Gleis“

Eigentlich fing es vielversprechend an: SPD, Grüne und FDP zeigten sich zu Beginn der Ampel-Koalition entschlossen, aus der Corona-Pandemie die richtigen Schlüsse für die künftige Organisation der Gesundheitsversorgung zu ziehen. Aus einer Zeit also, in der sich aus Sicht von Vielen wichtige Grundpfeiler des öffentlichen Gesundheitsdienstes, das Robert Koch-Institut (RKI) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), als überlastet beziehungsweise bedeutungslos erwiesen.

Im Koalitionsvertrag einigten sich die Ampelpartner auf ein „Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit“, in dem „die Aktivitäten im Public-Health Bereich, die Vernetzung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die Gesundheitskommunikation des Bundes angesiedelt“ werden sollten. Die BZgA sollte im neuen Institut aufgehen, das RKI nicht angetastet werden und „wissenschaftlich unabhängig“ bleiben. Außerdem sollten Prävention und Gesundheitsförderung nicht nur in den Beritt eines einzigen Ministeriums fallen, sondern zur gesamtgesellschaftlichen Querschnittsaufgabe werden. Wenn also der Landwirtschaftsminister gegen Werbung für ungesunde Lebensmittel kämpft oder die Innenministerin für mehr Bewegung bei den Jüngsten, wäre dieser „Health in all Policies“-Ansatz erfüllt.

Thomas Trappe leitet beim Tagesspiegel die Background-Redaktion „Gesundheit & E-Health“. Er ist Co-Autor der Spiegel-Bestseller „Die Reise unserer Gene“ und „Hybris“.

So weit, so gut. Aber als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einem halben Jahr erstmals seine Pläne skizzierte, hatte das wenig mit dem zu tun, was sich die Ampel-Fraktionen ursprünglich vorgestellt hatten, viel aber mit der Schaffung neuer bürokratischer Strukturen. Ein „Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin“ – kurz Bipam – kündigte der Minister damals an, denn Deutschland sei bislang „schwach ausgeprägt in der Vorbeugemedizin“. In das Bipam aufgehen soll demnach die BZgA, zudem die Abteilung „Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring“ des RKI.

So wie das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin jetzt angedacht ist, würde es auf ein falsches Gleis führen. Stefan Willich, Direktor des Instituts für Sozialmedizin an der Charité Universitätsmedizin Berlin

Der übriggebliebene Rest des RKI solle sich künftig auf Infektionskrankheiten konzentrieren, das Bipam auf nicht übertragbare Krankheiten wie Demenz, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bis Jahresende, so kündigte Lauterbach im Oktober an, wolle er einen für den Aufbau des neuen Instituts nötigen Gesetzentwurf vorlegen. Bis heute wartet man darauf vergeblich.

Zerschlagung bestehender Strukturen

In vollem Gange ist dafür die Zerschlagung der bestehenden Strukturen. Schon Wochen vor der Vorstellung der Bipam-Pläne berief Lauterbach ohne Bekanntmachung den kommissarischen Leiter der BZgA ab und ersetze ihn durch den ehemaligen Leiter des Kölner Gesundheitsamts, Johannes Nießen, der zugleich zum „Errichtungsbeauftragten“ für das Bipam ernannt wurde. Große Ambitionen kann der Mediziner bei der BZgA indes nicht haben, der heute 66-Jährige hatte bereits vergangenen Sommer angekündigt, sich im April 2024 in den Ruhestand zu verabschieden.

Seitdem ist wenig zu hören vom Bipam – bis auf einen unabgestimmten internen Arbeitsentwurf des Ministeriums, der im November bekannt wurde: Das Bipam bekomme ein Kompetenzzentrum für Prävention und Gesundheitsförderung und solle den Öffentlichen Gesundheitsdienst vernetzen und so einen Schwerpunkt auf Risiko-, Krisen- und Gesundheitskommunikation legen. Auch die Datenforschung soll beim Bipam angesiedelt werden – obwohl am RKI vor drei Jahren der Grundstein gelegt wurde für das „Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Public-Health-Forschung“.

„Verpasste Chance“

Die Kritik aus der Fachwelt folgte auf den Fuß. Die Bipam-Pläne seien eine „verpasste Chance“, formulierte das Zukunftsforum Public Health zusammen mit 17 großen medizinischen Fachgesellschaften in einem Brief an Lauterbach. Beklagt wird darin unter anderem auch ein vernachlässigter „Health in all Policies“-Ansatz. Der Fokus auf medizinische Aspekte werde es dem Bipam „unweigerlich erschweren, gesundheitsförderliche Perspektiven zu integrieren“ oder „gezielt Prioritäten für Gesundheitsförderung zu identifizieren“. Lauterbach würde die „soziale, politische und wirtschaftliche Dimension völlig verkennen“, heißt es weiter, die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen blende er bei den drei Schwerpunkten Herz-Kreislauf, Demenz und Krebs aus.

Auch die geplante Trennung von übertragbaren und nicht-übertragbaren Krankheiten in Bipam und RKI wird von den Experten kritisiert. Denn sie gehören mitunter zusammen, wie sich an bestimmten Krebsarten erkennen lässt, die durch Viren hervorgerufen werden, oder an Long Covid, das bekanntlich mit einer Corona-Infektion einhergeht. Zwei Beispiele aus einer langen Liste.

Skeptische Fachwelt

Prävention und Gesundheitsförderung auf die politische Agenda zu setzen, begrüßt Stefan Willich, Direktor des Instituts für Sozialmedizin an der Charité Universitätsmedizin Berlin, ausdrücklich. „Aber so wie das Bipam jetzt angedacht ist, würde es auf ein falsches Gleis führen“. Die enge Einschränkung auf wenige Krankheitsfelder sei nicht zielführend, zudem müssten Kinder und Jugendliche viel stärker in den Blick genommen werden. „Wenn man heute nicht für ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung und mentale Gesundheitsförderung in der jüngsten Generation sorgt, dann erntet man in 30 bis 40 Jahren eine Welle an Herzinfarkten, Schlaganfällen, Diabetes-Erkrankungen und psychischen Erkrankungen“, sagt Willich und plädiert für einen wesentlich weiter gefassten Public-Health-Begriff, als er sich in den Bipam-Plänen widerspiegelt.

Willich wünscht sich ein unabhängiges Institut und spricht damit eine immer wieder zu hörende Kritik an: Dass Lauterbach mit dem Bipam eine weitere Institution im politischen Zugriffsbereich des Ministeriums aufbaue. „Prävention ist aber eine Aufgabe, bei der man in Generationen denken muss, nicht in Zeitabständen von Legislaturperioden und schon gar nicht in politischen Farben“, sagt Willich. Idealerweise würde das RKI bei einer Public-Health-Reform in seiner Unabhängigkeit gestärkt. Statt einer Bundesoberbehörde, so der Charité-Experte, sollte man etwa über ein Institut in Trägerschaft einer Stiftung diskutieren.

„Vage Ankündigungen, bruchstückhafte Informationen“

„Wozu ein Bipam?“ In diese rhetorische Frage mündet dann auch ein Brief, der im Februar vom Personalrat des RKI an Minister Lauterbach geschickt wurde und dem Tagesspiegel vorliegt. An dem Institut ärgert man sich darüber, von Lauterbach „mit vagen Ankündigungen und bruchstückhaften Informationen hingehalten“ zu werden. Vergeblich wartet man im RKI seit Oktober auf Gespräche mit dem Minister. Stattdessen schickte das Ministerium die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers durch das Institut, um die geplante Umstrukturierung vorzubereiten.

Etwa ein Drittel der RKI-Mitarbeiter würden nach Schätzungen des Personalrats ans Bipam abgezogen, heißt es in dem Brief. Die Ungewissheit sorge derzeit dafür, dass viele Beschäftigte gerade über einen Weggang nachdächten – vor allem bei befristeten Stellen sei eine Abwanderungswelle zu befürchten. Das beträfe, betont der Personalrat, sowohl BZgA als auch RKI. Lauterbachs Aktion würde „zwei geschwächte Institute“ hinterlassen.

Der RKI-Personalrat teilt die Kritik an der grundsätzlichen Ausrichtung des Bipam. Statt ein neues Institut aufzubauen, sollten RKI und BZgA besser fusioniert werden, so der Vorschlag. Auch hier schwingt der Verdacht mit, Lauterbach wolle ein geschwächtes RKI und eine nah ans Ministerium heranrückende Public-Health-Behörde schaffen. Das Ministerium täusche sich, heißt es im Brief, ein „einheitliches Forschen und Kommunizieren der Public-Health-Themen zweier Häuser steuern“ zu können.

Selbst Fachpolitiker zweifeln

Die Kritik der Fachwelt und des RKI-Personalrats mag auch eigenen Interessen folgen, doch sie verfängt auch in den Ampelfraktionen. Bei den für Prävention zuständigen Fachpolitikern findet Lauterbach keine Unterstützung für seine Pläne. Johannes Wagner von den Grünen weigert sich gar, das Wort Bipam in den Mund zu nehmen, stellt stattdessen dar, dass ein „neues Institut“ nicht nur ein „Leuchtturmprojekt“ Lauterbachs werden dürfe und das „RKI nicht schwächen, sondern unterstützen“ sollte. Der FDP-Gesundheitspolitiker und Infektiologie-Professor Andrew Ullmann bezeichnet die von Lauterbach geplante Aufteilung übertragbarer und nicht-übertragbarer Krankheiten auf zwei Institute als Idee „aus der letzten Dekade, eigentlich aus dem letzten Jahrhundert“ und plädiert dafür, die BZgA einfach ins RKI zu integrieren.

Und auch aus seiner SPD-Fraktion bekommt Minister Lauterbach Gegenwind. So kündigt die Präventionsexpertin ihrer Fraktion, die Kinderärztin Nezahat Baradari, an, keinem Gesetz ihre Zustimmung zu geben, das „die DNA des RKI beeinträchtigen würde“ – vielmehr müsste sichergestellt werden, dass das RKI gleichbleibend gut finanziert werde, am besten aber noch mehr Geld als bisher bekomme. Eine Forderung, die im kommenden Haushalt ausgeschlossen ist, erst recht, sollte neben das RKI eine neu aufzubauende Bundesbehörde treten.

Wie Lauterbach unter diesen Prämissen seinen Bipam-Plan innerhalb der Ampel durchbekommen will, ist völlig offen. Zuletzt wurden die Fristen für die Vorlage eines Gesetzentwurfs immer weiter nach hinten geschoben, jetzt ist die Rede davon, bis Ende April einen Kabinettsbeschluss herbeizuführen – was einer der letztmöglichen Termine ist für Gesetzesvorhaben, die noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten sollen. Scheitert das Gesetz, blieben zwei geschwächte, teilweise zerschlagene, mindestens aber stark verunsicherte Public-Health-Institute zurück. Das sei aber, heißt es im RKI resigniert, immer noch besser, als das, was der Minister jetzt mit dem Bipam plane.