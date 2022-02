Europas Souveränität in Sachen digitaler Wirtschaft und Energie

Der dritte Tag der Konferenz „Europe 2022“ startet mit einer Diskussion zu „Europas Souveränität in Sachen digitaler Wirtschaft und Energie“. Matthias Hohensee, Jörn Petring und Silke Wettach (alle WirtschaftsWoche) sowie Gregor Waschinski und Christian Wermke (beide Handelsblatt) schauen noch einmal auf den gestrigen Tag und u. a. die Ankündigung der EU, die Computerchip-Produktion in Europa mit mehr als 40 Milliarden Euro zu fördern.

Silke Wettach, EU-Korrespondentin der WirtschaftsWoche, glaubt, dass die Europäische Union besser fahren würde, wenn die Union das Geld eher in die Chip-Forschung stecken würde als in die Produktion. Als Beispiel nennt sie Tesla: Der US-Elektroautobauer könne bei Chipknappheit auf andere Komponenten zurückgreifen. In Deutschland sei die Forschung noch nicht so weit. Man sei auf genau eine Chipart angewiesen und könne auf Mangel schwer reagieren.

Angesprochen auf die Abhängigkeit von Energiezulieferungen und den „Green Deal“ der EU, erklärt Wettach, dass viele EU-Politiker skeptisch seien, dass der „Green Deal“ funktioniert. Im Rahmen des „Deals“ würde Energie, die mehr CO2 produziert, teurer werden.

In Frankreich sei man sich einig, stärker auf Atomenergie zu setzen und sich so unabhängig von Gaslieferungen etwa aus Russland zu machen, erklärt Gregor Waschinski, Frankreich-Korrespondent des Handelsblatts. In Frankreich sei die Mentalität in diesem Thema eine ganz andere als etwa in Deutschland.

Selbst Italien denke derzeit wieder darüber nach, wieder in die Atomenergie einzusteigen, berichtet Christian Wermke, Italien-Korrespondent des Handelsblattes. Das südeuropäische Land war nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl aus der Atomenergie ausgestiegen. Das Land habe aber noch kein Endlager für Atommüll. Bevor es ein solches Lager nicht gebe, werde Italien nicht wieder in die Atomenergie einsteigen, ist sich Wermke sicher. (Tsp)