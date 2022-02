Europa fehlt es an Schnelligkeit in den Schlüsselindustrien

Dass derzeit die Automobil-Branche sowie die Pharmaindustrie führend sind, ist für Dalia Marin, Professorin für Finanzmärkte der TU München keine Frage. Am Beispiel des damals so beliebten Nokio Handys, das nun komplett verschwunden sei, sehe man aber gut, wie auch eine etablierte Industrie einfach verschwinden könne. „Wir müssen uns also überlegen, was getan werden kann, dass das verhindert wird“, sagt Marin. Gerade in einer Welt, die zunehmend von künstlicher Intelligenz getrieben sein werde, komme es auf die Geschwindigkeit des Lernens an.

Diese Geschwindigkeit sieht Andreas Gorbach der Daimler Truck AG stark verlangsamt in Deutschland: „Durch Überregulierung wird Innovationsgeschwindigkeit im globalen Wettbewerb gesenkt“, sagt er. Natürlich werde es immer zu einer Art Trade-Off kommen zwischen solch einer Über-Vorsicht und einem Risiko. Aber er sieht die beiden nicht zwingend in einem Konflikt.

Auch Han Steutel vom Verband forschender Pharma-Unternehmen empfindet die deutschen Regularien als „extrem strikt und langsam“. Das sei ein „riesen Wettbewerbsnachteil und kultureller Unterschied, den wir so schnell wie möglich loswerden sollten“, sagt er. Selbst bei der genetischen Forschung, bei der Ethik-Fragen durchaus dazu führen können, dass etwas erst spät genehmigt wird, will Steutel schneller werden. „Wenn wir unsere europäischen Werte behalten wollen, sollten wir mitmachen, und es nicht anderen überlassen“, argumentiert er. 80 bis 90 Prozent der Forschung finde derzeit in den USA und China statt.