Prävention als Schlüssel für ein nachhaltiges Gesundheitssystem

Wie ein nachhaltiges Gesundheitssystem in Europa aussehen muss, lässt sich für Andrea Ammon vom European Centre For Disease Prevention And Control und Aylin Tüzel, deutscher Vorstand des Unternehmens Pfizer in einem Wort beschreiben: Prävention.

„97 Prozent des deutschen Gesundheitsbudget gehen in die Behandlung“, sagt Tüzel. „Es ist so wichtig, dass wir Prävention in unser System integrieren, am besten mit Zielen und Schwellenwerten.“ Bisher gebe es in Deutschland keine Daten dazu, und auch keine Anreize, weder für Impfraten zu Tuberkulose oder Grippe, noch für eine bestimmte Anzahl an Krebs-Vorsorgeuntersuchungen.

Zwar hätten wir viel gelernt durch die Corona-Pandemie, wie die Datenverfolgung oder die Impfraten zum Beispiel. Doch Tüzel sieht auch die anderen Folgen: „Die Diagnose-Raten für Krebs sind um neun Prozent gesunken. Auch die Impfraten anderer Stoffe gehen zurück: Im Jahr 2021 gab es 30 Prozent weniger Impfungen“, sagt sie. Grund dafür sei unter anderem der erschwerte Zugang zu einem Arzt. „Es werden noch viele fortgeschrittene Diagnosen auf uns zukommen“, sagt sie.

Doch Prävention ist nicht nur eine behördliche Anordnung: Andrea Ammon vom European Centre For Disease Prevention And Control drängt auch auf ein verändertes Bewusstsein: „Jeder muss zur Prävention beitragen. Das ist keine Sache, für die nur eine Institution verantwortlich ist. Prävention muss ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Lebens werden“, sagt sie. Händewaschen sei hier das beste und einfachste Beispiel.

Aus der Pandemie könnten viele Lehren für die Zukunft gezogen werden. „Wir haben eine Menge Daten jetzt und sehen was funktioniert hat und was nicht“, sagt Tüzel. „Aber wir fokussieren uns immer noch auf Covid-19. Wir sollten unseren Horizont erweitern für andere Krankheiten, für ein nachhaltiges Gesundheitssystem.“ Sie wünscht sich für dieses Jahr auf einen ganzheitlichen Ansatz mit vielen Stakeholdern, die den Fokus auf Prävention legen. Ammon hofft, dass die Investition in das Gesundheitssystem endlich auch als Investition gesehen wird, und nicht als Kosten. „Das ist das Problem mit der Prävention“, sagt sie.