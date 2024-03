Christian Lindner sitzt bei Maybrit Illner. Vergangene Woche Donnerstag, Lindner trägt einen schwarzen Rollkragenpulli, darüber ein Sakko. So etwas wie die Uniform der Liberalen. Das Haar, der Bart, die Uhr: alles sitzt. Abgesehen davon aber nicht mehr viel. Nicht in Deutschland. Nicht in der Ampelkoalition. Nicht in der FDP. Lindner weiß das, man sieht es ihm nur nicht an.