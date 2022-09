Die Gaskrise wird zur Ampel-Krise Die Umlage entzweit die Bundesregierung

Im Bundeswirtschaftsministerium scheint man in diesen Tagen in Sachen Gasumlage lieber eine Doppelstrategie zu verfolgen. Auf der einen Seite lässt sich das Haus von Minister Robert Habeck (Grüne) nicht von der Dauerkritik an der unbeliebten Gasumlage beirren und bringt das Konstrukt nun bald ins Parlament. Auf der anderen Seite äußert der Minister intern inzwischen selbst Zweifel an der Umlage und schürt damit eine Debatte, die zum nächsten dicken Koalitionsstreit führen könnte.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden