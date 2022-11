„Die Grenze ist erreicht“ Kremlnaher Philosoph Dugin kritisiert Putin

Der Rückzug Russlands aus der Stadt Cherson führt zu einem ideologischen Bruch zwischen Kriegsbefürwortern und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Aufgabe der Stadt untergrabe das Vertrauen in Putins Engagement und seine Fähigkeit, seine Kriegsversprechen zu erfüllen, analysieren die Experten des amerikanischen Militär-Think-Tanks „Institute for the Study of War“ (ISW) in ihrem aktuellen Tagesbericht.

Der wohl prominenteste Kritiker ist der rechtsnationale Politologe Alexander Dugin. Dugin ist bekannt für seine radikalen, nationalistischen Ansichten und wird teilweise als Putins „Chef-Ideologe“ bezeichnet.

Er habe Putin – den er als Autokraten bezeichnete – offen dafür kritisiert, dass er mit der Kapitulation von Cherson am 12. November die russische Ideologie nicht aufrechterhalten habe so das ISW. Als Autokrat trage Putin die Verantwortung, „die Nation ganz allein zu retten“ – oder das Schicksal des „Königs des Regens“ zu erleiden.

Mit dem Vergleich spiele Dugin auf Sir James Frazers Buch „The Golden Bough“ an, analysieren die ISW-Experten. In der Geschichte wurde ein König getötet, weil er nicht in der Lage war, in einer Dürre Regen zu bringen. Weiter sagte er, die russische Ideologie definiere die Verantwortung für die Verteidigung „russischer Städte“ wie Cherson, Belgorod, Kursk, Donezk und Simferopol.

Dugin wies darauf hin, dass Putin diese ideologische Abweichung nicht allein durch öffentliche Auftritte wiedergutmachen könne, und stellte fest, dass „die Grenze erreicht ist“.

Immer mehr offene Kritik an Putin

Der TV-Propagandist Wladimir Solowjow forderte nach der Aufgabe der Stadt Cherson eine vollständige Mobilisierung in Russland. Von Seiten einiger Militärblogger ist Putin unter Druck, weil sie eine entschiedene Reaktion nach dem Angriff auf die russische Krim-Brücke erwarteten, die ihrer Meinung nach ausblieb. Die Aufgabe der Stadt Cherson werde teilweise als Verrat gewertet.

„Direkte Kritik an Putin aus den Reihen der Kriegsbefürworter ist nahezu beispiellos, und Dugins öffentlichkeitswirksamer und aus den Angeln gehobener Angriff auf Putin könnte auf einen Wandel unter den russischen nationalistischen Ideologen hindeuten“, heißt es in dem ISW-Lagebericht.

Mitte August war Dugins Tochter Darja – ebenfalls eine Kriegsbefürworterin – bei der Explosion ihres Autos in einem Moskauer Vorort gestorben. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB beschuldigt die Ukraine. Kiew wies die Anschuldigung zurück. Alexander Dugin rief die russische Armee damals zum Siegen auf. (Tsp)

