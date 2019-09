Nun darf gekämpft werden. Am Mittwochabend haben die acht Frauen und neun Männer, die sich um den Vorsitz der SPD bewerben, zum ersten Mal vor der Parteibasis für sich geworben. Wenige Stunden vor Beginn der ersten von 23 Regionalkonferenzen trafen sich die acht Bewerber-Duos und der männliche Einzelbewerber zum Gruppenbild in der Congresshalle in Saarbrücken – und beantworteten dann getrennt Journalistenfragen. Die freundlichen Mienen der Wahlkämpfer konnten allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass einige Bewerber fest gewillt sind, echte oder vermeintliche Schwächen ihrer Gegner auszuschlachten – und das ungeachtet aller Fairness-Schwüre vorab. Die Rededuelle der Regionalkonferenz hatten bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe aber noch nicht begonnen.

Das langwierige Auswahlverfahren wird innerhalb und außerhalb der Partei heftig kritisiert, doch die kommissarische Parteiführung verteidigt es eisern. Sozialdemokraten streiten gern, auch über Verfahrensfragen. Mit gutem Grund nannte die Potsdamer Bewerberin Klara Geywitz, die mit Finanzminister Olaf Scholz antritt, ihre SPD die „Dramaqueen in der Parteienlandschaft“.

Es geht auch um den Fortbestand der Groko

Doch es geht bei der „Castingshow“, wie Spötter die Polittour nennen, nicht nur um Unterhaltungswert und um Personen, sondern auch um den Fortbestand der großen Koalition in Berlin. Zwar verweist die Parteiführung auf eine Onlineumfrage, wonach die Mitglieder für die Regierungsfrage nur mäßiges Interesse zeigten. Doch etliche Bewerber machen mit starken Appellen zur Beendigung der Groko Stimmung und zwingen so ihre Gegenkandidaten zur Positionierung.

Als entschiedenster Verfechter des Weiterregierens gilt Scholz, auch wenn der Parteivize inzwischen betont, er habe die Überprüfungsklausel zur Regierungsarbeit im Koalitionsvertrag sehr befürwortet und nehme sie ernst. Belastend für Scholz ist der Umstand, dass er die Vereinbarkeit von Parteivorsitz und Regierungsarbeit zunächst für völlig unmöglich erklärt hatte, bevor er sich umentschied. Der eher spröde Hanseat ist auch nicht dafür bekannt, dass er die Basis durch emotionale Feuerwerke mitreißt – so wenig wie seine Mitbewerberin Geywitz. Beide stehen eher für Verlässlichkeit als für Aufbruch.

Deutlich kritischer reden der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken von der Parlamentarischen Linken (PL) über das Regierungshandeln ihrer Partei. „Nowabo“, so sein Kurzname in der SPD, wurde durch den Aufkauf von Steuer-CDs aus der Schweiz bekannt. Für das Duo hat sich Juso-Chef Kevin Kühnert ausgesprochen – und auch der Landesvorstand des mitgliederstärksten SPD-Landesverbandes NRW empfahl ihre Kandidatur.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping haben den Ton verschärft, in dem sie über die Groko reden. Beide könnten Kapital daraus schlagen, dass sie lange auf kommunaler Ebene Politik gemacht haben.

Kandidaten des linken Flügels fordern den Ausstieg aus der Groko

Als Duo nur schwer auf einen politischen Nenner zu bringen sind Parteivize Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein und die Berliner Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Stegner spricht seit Jahren für den linken Parteiflügel. Schwan war Mitbegründerin des eher konservativen „Seeheimer Kreises“ in der SPD, vertritt heute sehr undogmatische Positionen. Beide wollen nach der nächsten Bundestagswahl eine rot-rot-grüne Koalition. Ob die Groko weitergeht, soll nach ihrem Willen entlang von Sachfragen entschieden werden. Außen-Staatssekretär Michael Roth und die frühere NRW-Familienministerin Christina Kampmann werben mit dem Motto „Mit Herz und Haltung“ und betonen immer wieder, wie wichtig ein fairer Umgang miteinander in der SPD sei. Beide sehen die große Koalition kritisch. Für ein schnelles Ende des Regierungsbündnisses sprechen sich der Vizechef der Bundestagsfraktion Karl Lauterbach und die Abgeordnete Nina Scheer aus, die beide vom linken Parteiflügel kommen. Der Gesundheitsexperte hält es für einen großen Vorteil, dass seine Partnerin auf dem Höhepunkt der Klimadebatte eine Expertin für Energie- und Umweltfragen ist – die einzige im Bewerberfeld, wie er betont.

Oberbürgermeisterin Simone Lange aus Flensburg und ihr Kollege Alexander Ahrens aus Bautzen fordern ebenfalls den Sofortausstieg aus der Bundesregierung. Beide wollen einen Linksruck.

Auch die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und der Verdi-Ökonom Dierk Hirschel kommen vom linken Flügel, führen gemeinsam das Forum Demokratische Linke 21 (DL 21). Mattheis will den Ausstieg aus der Groko noch vor Ende der Legislaturperiode. Der 66-jährige Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner aus Bayern ist der einzige Alleinbewerber. Das Mitglied des „Seeheimer Kreises“ verteidigt die große Koalition energisch gegen ihre Kritiker.