Bloß nicht den Laschet machen. Der damalige Kanzlerkandidat hatte den Wahlzettel nicht korrekt gefaltet, so dass auf den Fotos seine Kreuze für die CDU zu sehen waren. Das führte zu Debatten, ob die Stimme ungültig sei. Sowohl Hendrik Wüst (48) als auch sein SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty (53) sind daher darauf bedacht, nichts falsch zu machen.

„Der ist aber schwer zu falten, dass keiner was sehen kann“, meint Kutschaty, als er in der Grundschule in Essen-Borbeck die Stimme abgibt, in die er 1974 eingeschult worden war. Wüst schiebt zur Stimmabgabe im westfälischen Rehde das einjährige Töchterchen Philippa im Kinderwagen mit zum Wahllokal.

Bei der CDU hatten sie auf den Rückenwind durch den CDU-Sieg vor einer Woche in Schleswig-Holstein gesetzt, und so kommt es dann auch bei der „kleinen Bundestagswahl“ im bevölkerungsreichsten Bundesland. Ministerpräsident Wüst, der mit seinem bürgernahen Kümmerer-Kurs punkten konnte, ist nun klar im Vorteil, da die CDU auf Platz eins liegt, aber Kutschaty hat frühzeitig angekündigt, auch von Platz zwei aus eine Koalition schmieden zu wollen.

Grüne gegen Ampel in NRW

Doch der Abstand ist so groß und bei den Grünen gibt es nach Tagesspiegel-Informationen eine Präferenz für Schwarz-Grün, sollte es für Rot-Grün nicht reichen und stattdessen nur eine Ampel möglich sein. Klar ist: Die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin und Landeschefin Mona Neubaur werden zu den Königsmachern. Die SPD wird bestrebt sein, eine CDU-geführte Regierung mit den Grünen zu verhindern, das wäre ein Signal, das der Kanzler für seine Ampel-Koalition und den Bundesrat nicht brauchen kann.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Wahl gewonnen, seine schwarz-gelbe Regierung ist aber abgewählt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Wüst hat das Amt nach der Bundestagswahl von Laschet geerbt, Kutschaty gilt auch einigen in der SPD als eher blasser Kandidat. Das einzige TV-Duell vor der Wahl hatte noch einmal gezeigt, wo die Unterschiede liegen. Die CDU meint, NRW sei unter Rot-Grün eine Art „failed state“ gewesen, dagegen seien seit 2017 unter CDU-Führung insgesamt 400.000 neue Arbeitsplätze entstanden und hunderte neue Polizisten eingestellt worden.

Wüsts bester Wahlkämpfer war Innenminister Herbert Reul (CDU), der auf klare Kante bei Abschiebungen und dem Bekämpfen der Bandenkriminalität setzt. Die AfD hatte im Land recht wenig Angriffsfläche und muss nach Schleswig-Holstein auch hier starke Einbußen verkraften.

Aber Angriffsflächen der CDU sind mögliche Einsparungen bei der Krankenhausversorgung, das Bremsen beim Ausbau der Windkraft durch die Abstandsregelungen, die geerbten Probleme bei der Infrastruktur mit vielen maroden Autobahnbrücken – und die Bildungspolitik. Gerade beim Thema Windkraft, wird Wüst den Grünen sehr stark entgegenkommen müssen.

In der FDP ärgern sie sich, dass vor allem Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) den Zorn vieler Eltern auf sich zog: Mal gab es strenge Maskenregeln, dann wurden sie aufgehoben, auch mit der Versorgung mit Tablets und ausreichend Tests und Lüftungsgeräten für die Schulen haperte es. „Wir haben die Kritik abbekommen, hätten aber auch mal deutlicher auf die Verantwortung der CDU hinweisen sollen“, sagte ein frustrierter FDP-Mann. Die Liberalen fühlen sich unter Wert verkauft.

Schwarz-Gelb ist abgewählt

Klar ist, die schwarz-gelbe Regierung ist abgewählt, wieder verliert die FDP an die CDU Stimmen. Dabei hat die FDP mit dem Vize-Ministerpräsidenten und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, Joachim Stamp, einen über Parteigrenzen hinweg geachteten Spitzenmann.

Die CDU schmückte sich im Wahlkampf mit dem auch von Gebauer umgesetzten Konzept der Talentschulen in sozialen Brennpunkten, in denen es mehr Personal und Betreuung, kleinere Klassen und bessere Ausstattung gibt. Das Konzept würden nun alle aufgreifen, meint Wüst. Kutschaty prangerte an, dass 5000 Lehrerstellen weiter unbesetzt seien, vor allem an Grundschulen. Er will mit besseren und einheitlichen Einstiegsgehältern neue Anreize schaffen - aber eine echte Wechselstimmung konnten Kutschaty und die SPD nicht schaffen.

Thomas Kutschaty (SPD), Spitzenkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, und seine Ehefrau Christina... Foto: dpa/Bernd Thissen

Zur Wahl aufgerufen waren rund 13 Millionen Wählerinnen und Wähler. Bleiben die Energiepreise hoch und kommt es gar zum Stopp russischer Gaslieferungen, drohen in der Stahl- und Chemieindustrie große Verwerfungen. Hunderttausende Arbeitsplätze hängen davon ab.

Auch ist ungewiss, ob der Umbau hin zu einer klimafreundlichen, wasserstoffbasierten Industrie klappen wird. Zwar wolle er für Nordrhein-Westfalen weiter den Ausstieg aus der Kohle bis 2030, „aber bis dahin sollten wir flexibel sein, was das Abschalten von Kraftwerken angeht“, betont Wüst. Die dieses und nächstes Jahr vom Netz gehenden Kraftwerke sollten als Stand-by-Reserve zur Not wieder aktiviert werden können.

Das Stichwort „Sicherung der Arbeitsplätze“ hatte auch Kutschaty zu einem Top-Thema im Wahlkampf gemacht, mit einem ungewöhnlichen Ansatz. Obwohl der Kanzler nicht zu Wahl steht (und Kutschaty gegen Scholz als Vorsitzender war), ließ er Plakate mit dem Duo Kutschaty/Scholz plakatieren, der Slogan: „Gemeinsam für NRW und Deutschland“.

Was er damit sagen wollte: Ich habe anders als Wüst den direkten Draht zum Kanzler, kann Geld locker machen, wenn es um die Rettung von Arbeitsplätzen geht. Scholz hat Wüst in den Bund-Länder-Runden wiederholt auflaufen lassen, unwidersprochen wurde die Aussage kolportiert, er halte ihn für einen „Amateur im Ministerpräsidenten-Kostüm“. Doch so wie es aussieht, wird er nun weiter von der CDU getrieben werden.