US-Senatoren fordern Sonderregelung für Aufnahme afghanischer Frauen

Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat eine Gruppe von 46 US-Senatoren dringend Sonderregeln für die Aufnahme afghanischer Frauen in den USA gefordert. Die Senatoren schrieben in einem Brief an Außenminister Antony Blinken und Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas, viele Frauen - etwa Politikerinnen, Aktivistinnen, Juristinnen und Journalistinnen - seien unter den Taliban besonderer Gefahr ausgesetzt und bräuchten Hilfe, um das Land zu verlassen. Viele fielen aber durch das Raster der bisherigen US-Aufnahmeprogramme.

Den Brief, datiert vom Montag (Ortszeit), unterzeichneten überwiegend demokratische Senatoren, aber auch einzelne Republikaner. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Wochen damit begonnen, Afghanen, die für die Amerikaner gearbeitet haben, in die USA auszufliegen, wo sie mit Hilfe spezieller Einwanderungsvisa auf Dauer bleiben sollen. Die Betroffenen sollen so nach dem Abzug der US-Truppen vor der Rache der militant-islamistischen Taliban bewahrt werden. Die Reichweite ist aber begrenzt: Laut US-Regierung sind etwa 2500 Personen für die Aufnahme mit solchen Spezialvisa vorgesehen.

Darüber hinaus wollen die USA über eine erweiterte Regelung Tausende weitere Afghanen aufnehmen, die etwa für von der US-Regierung unterstützte Programme gearbeitet haben oder für Medien und Nichtregierungsorganisationen aus den USA im Einsatz waren. Sie alle müssen für dieses Programm aber zunächst aus eigener Kraft das Land verlassen und für zwölf Monate oder mehr in einem Drittstaat unterkommen, während ein Antrag auf Umsiedlung bearbeitet wird. Die Senatoren mahnten in ihrem Brief, für Frauen sei es fast oder komplett unmöglich, ein Drittland zu erreichen, da inzwischen alle Grenzübergänge geschlossen oder von den Taliban kontrolliert würden. (dpa)