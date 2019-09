Weniger Frauen in Brandenburgs Landtag

Brandenburgs künftigem Landtag werden weniger Frauen angehören als bisher. Bei der Wahl am Sonntag seien 28 der 88 Parlamentssitze an Frauen gegangen, sagte Landeswahlleiter Bruno Küpper am Montag bei der Vorstellung des vorläufigen Wahlergebnisses in Potsdam. In der von 2014 bis 2019 laufenden Legislaturperiode gehörten dem Landtag 34 Frauen an.

In der SPD-Fraktion sind in der neuen Legislaturperiode sieben der 25 Landtagsabgeordneten Frauen, bei der AfD sind fünf von 23 Abgeordneten weiblich, bei der CDU vier von 15 Abgeordneten. Bei Linken und Grünen sind die Hälfte der jeweils zehn Abgeordneten weiblich. Die Freien Wähler schicken zwei Frauen und drei Männer in den Landtag. (epd)