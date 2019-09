Wahllokale sind geöffnet Guten Morgen - es geht los: in Brandenburg und in Sachsen wird heute gewählt. Die Wahllokale sind in beiden Ländern seit 8 Uhr geöffnet. Zehn Stunden lang können Bürger nun ihre Stimme abgeben. In Brandenburg sind mehr als 2,1 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Sachsen können etwa 3,3 Millionen Bürger über den neuen Landtag entscheiden. Wir informieren sie den ganze Tag über in unserem Blog - und mit vielen weiteren Beiträgen auf tagesspiegel.de.