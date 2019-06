Voraussagen zur Mobilität der Zukunft können schnell in die Geschichtsbücher eingehen. Aber auf welcher Seite der Geschichte? Kaiser Wilhelm II. wird für die Zeit um die Jahrhundertwende das Zitat zugeschrieben: „Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd.“

Gut hundert Jahre später steht die nächste Verkehrswende an. Und wieder könnte so mancher mit seinen Einschätzungen im Nachhinein schräg dastehen. Diesmal aber, weil die Akteure eben zu sehr an das Auto glauben. Und neue Erscheinungen allzu gerne als vorübergehend schmähen wollen.

Dieser Gefahr sind sie ausgesetzt, die Teilnehmer des zu Ende gegangenen Treffens im Kanzleramt. Als „Autogipfel“ war es erneut auf genau diese eine Form der Fortbewegung zugeschnitten. Der Fokus mag sich nun Mal von den Verbrennern zu den Batterien verschoben haben. Doch das Mantra der Autobosse klingt bekannt: höhere Kaufprämien, Steuererleichterungen, staatliche Förderungen. Er ist das oberste Credo, der Glaube an das Auto.

Ja, es arbeiten mehr als 800.000 Menschen in Deutschland bei Autoherstellern oder deren Zulieferern. Sie müssen um ihre Jobs bangen, wenn wie jetzt in den Autohäusern – und zwar weltweit – Flaute herrscht: Um die fünf Prozent weniger Wagen haben VW und Mercedes in diesem Jahr bisher verkauft.

Daimler, erst vor Tagen zum Rückruf von 60.000 Diesel-Geländewagen verdonnert, hat schon eine Gewinnwarnung herausgegeben. Sie wird auch die Zulieferer treffen. Da ist es zu begrüßen, dass dieser Autogipfel erstmals die gesamte Wertschöpfungskette der für Deutschland so wichtigen Industrie in den Blick nimmt.

Neue Konkurrenz für Autokonzerne

Doch um genau diese Arbeitsplätze zu retten, und damit Deutschland eben nicht in puncto technologische Weltmarktführerschaft abgehängt wird, sollten Daimler, BMW und VW sich ehrlich machen: Sie sind nicht (länger) in der Autobranche unterwegs. Die Vormachtstellung des Autos als Verkehrsmittel Nummer Eins bröckelt. Die Hersteller konkurrieren gegen Wettbewerber in der Mobilitätsbranche: etwa Lift, Emmy, Uber. Das Privatauto droht, das Rennen zu verlieren.

Vor allem die Jüngeren machen durch ihr geändertes Verhalten Druck. Mit dem Smartphone statt des Autoschlüssels nutzen sie, was ihnen nutzt – von der S-Bahn über das Leihfahrrad und den Tretroller bis zum Scooter und ja, auch manchmal das Auto. Denn Mobilität bedeutet Bewegung, nicht Besitz.

Statt wiederkehrender Auto-Gipfel bräuchte Deutschland also einen echten Mobilitätspakt. Dieser sollte sich nicht so sehr auf den Austausch von Verbrennungs- durch Elektromotoren fokussieren, sondern den Blick weiten. Denn sowohl die Elektromobilität als auch das autonome Fahren klammern sich immer noch an das Grundkonzept des Autos, das sich in den Städten staut und beim Parken Fläche raubt.

Erste Ansätze sind erkennbar

Nachhaltige und zeitgemäße Mobilität indes ist platzsparend, passgenau und vernetzt. Sie holt die wichtigsten Start-ups mit an den Tisch, verkürzt die Fahrplantakte des öffentlichen Nahverkehrs und – vor allem – bindet die Landkreise an die Städte an.

Erste Ansätze sind ja erkennbar, wenn sich jetzt sogar die Union in einem neuen Positionspapier für einen besseren Mix von Mobilitätsangeboten stark macht und durch eine intelligente Infrastruktur, die unterschiedlichen Verkehrsträger miteinander koppeln will.

Dafür aber gilt für alle Mobilitätsteilnehmer der Kurve bekommen. Und zwar in den Köpfen. Über Jahrzehnte hat das Auto Deutschland vom Land der Dichter und Denker zum Land der Lenker gemacht, wie der Autor Thomas Vašek in seinem neuen Buch darlegt.

So gehört es zur Identität der Deutschen, sich aus Furcht vor Veränderung im Allgemeinen und bei der Mobilität im Speziellen immer noch am liebsten im SUV zu verschanzen. Frei nach dem Motto: „Mein Auto ist meine Festung.“ Die Verkehrswende kann dann geschafft werden, wenn solch ein Satz für die Geschichtsbücher der Zukunft nur eine vorübergehende Erscheinung war.