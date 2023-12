Die neue CDU Das Programm passt zum Parteichef

Eines muss man Friedrich Merz, dem ja gern vorgeworfen wird, in der Nach-Merkel-Ära einen stramm rechtskonservativen Weg zu gehen, lassen: Er hat seine Volkspartei, die seit jeher stolz auf ihre so unterschiedlichen christlich-sozialen, liberalen und konservativen Wurzeln ist, bei der Erarbeitung des neuen Grundsatzprogramms einfach mal machen lassen. Basisumfrage, Diskussionsveranstaltungen, Fachkommissionen – die CDU hat in ihrer Breite fast zwei Jahre über die Richtung, die die Partei in Zukunft einschlagen soll, diskutiert. Am Ende aber, das ist seit diesem Montag noch klarer als bisher, drückt aktuell Merz ihr den Stempel auf.