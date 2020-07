Kühltransporter sind zu einem Synonym für Horrorszenarien geworden: Im März wurden sie vor dem Brooklyn Hospital Center in New York geparkt, um Leichen zu lagern. Ein Handymittschnitt zeigt verstörende Szenen von einem Gabelstapler, der Leichensäcke verräumt. Inzwischen hat sich die Corona-Situation in der Millionenmetropole deutlich verbessert - dafür steigen aber in anderen Bundesstaaten die Infektionszahlen.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Berichte über Todeszahlen schienen zunächst nicht ganz so dramatisch, doch am Wochenende wurde aus Texas und Arizona gemeldet, dass die Behörden wegen drohenden Platzmangels in Leichenhallen und Krematorien, ebenfalls Kühlwägen bestellt hätten, um sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Statistiken zeigen, dass in Arizona mittlerweile alle 1.695 Intensivbetten belegt sind - in Texas stehen nur noch sieben Prozent der 6.663 Intensivbetten zur Verfügung.

Um für Entlastung zu sorgen, haben mittlerweile Kinderkrankenhäuser damit begonnen, Erwachsende aufzunehmen. CNN berichtete am Dienstag, dass auch im besonders betroffenen US-Bundesstaat Florida mindestens 56 Intensivstationen von Krankenhäusern ihre Kapazitätsgrenzen erreicht hätten. Weitere 35 Krankenhäuser hätten nur noch weniger als zehn Prozent ihrer Intensivbetten frei.

Doch es gibt auch Bundesstaaten in denen die Fallzahlen zwar steigen - die Kapazitätsauslastung in den örtlichen Krankenhäusern sich aber dennoch in Grenzen hält. So zum Beispiel in North Carolina und Kalifornien.

Experten führen das auf zahlreiche mögliche Gründe zurück: Die Menschen, die sich neu ansteckten, waren zu einem großen Teil jung und hatten damit größere Chancen auf einen leichteren Verlauf der Krankheit. Zudem obliegt es den Bundesstaaten, Krankenhäuser zu betreiben und das Gesundheitswesen zu verwalten, weshalb einige Bundesstaaten besser vorbereitet und ausgerüstet sein dürfen. Hinzu kommt Erfahrung, die Krankenhäuser in weiten Teilen des Landes nun schon mit dem Virus haben.

Zudem seien die Testkapazitäten in den USA im Vergleich zum März deutlich ausgebaut worden, weswegen Infektionen möglicherweise früher entdeckt werden können.

Dr. Anthony Fauci, der landesweit führende Experte für Infektionskrankheiten, sagte am Dienstag, die Sterblichkeitsrate unter Coronavirus-Patienten sei zwar gesunken, damit sollten sich die Menschen aber nicht zufrieden geben. Das alles bedeute definitiv keine Entwarnung.

In New York wächst die Sorge vor einer zweiten Welle

Insgesamt haben sich in dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern bislang mehr als 3,8 Millionen Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Rund 140.000 Menschen starben nach einer Infektion - mehr als in jedem anderen Land der Welt. Im April und Mai wurden teils mehr als 2000 Tote innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, dann meist deutlich weniger, derzeit liegt die Zahl täglich annähernd bei 1000.

[Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.]

In der Millionenmetropole New York wird unterdessen mit großer Sorge auf diese Entwicklungen geschaut - und die Lockerung der einst strengen Einschränkungen gebremst. Kinos, Museen und die Innenräume von Restaurants, Bars und Cafés beispielsweise müssen vorerst anders als geplant weiter geschlossen bleiben. Der Bundesstaat New York weitete am Dienstag seine Beschränkungen für inländische Reisen weiter aus.

Ein Kühltransporter steht in San Antonio, Texas. Foto: Reuters

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo teilte am Dienstag mit, zehn weitere Bundesstaaten auf die Liste der Regionen zu setzen, aus denen Einreisende eine zweiwöchige Quarantäne machen müssen. Mit den dazu gekommenen Staaten Alaska, Delaware, Indiana, Maryland, Missouri, Montana, North Dakota, Nebraska, Virginia und Washington seien damit nun 31 Bundesstaaten auf der Liste, berichteten mehrere lokale Medien übereinstimmend. Vor allem Staaten im Nordosten der USA sind bislang von den Regeln ausgenommen.

„New York ist nicht von der Tatsache beruhigt, dass unsere Infektionsrate niedrig ist“, sagte Cuomo, der sich für die im Frühjahr erhaltene Unterstützung anderer Bundesstaaten bereits mit der Sendung von Medikamenten, Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten revanchierte. „Dieses Virus kann und wird die Grenzen von Bundesstaaten überqueren. Wir wissen das.“ (mit dpa)