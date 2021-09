Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, präsentiert einen Tag nach dem zweiten TV-Triell ein Sofortprogramm mit Maßnahmen, die er, wenn er Bundeskanzler wird, in den ersten 100 Tagen im Amt umsetzen will. Damit will der Unions-Kanzlerkandidat im Wahlkampf-Endspurt die Trendwende in den Umfragen schaffen.

Das Programm verspricht Entlastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien und den Abbau von Bürokratie für Unternehmen, das am Montag in den Parteigremien beschlossen werden soll.

Das vierseitige Konzept über das "Bild" zuerst berichtete, will Laschet am Mittag offiziell vorstellen (hier ab 13 Uhr im Livestream).

In dem Papier ist von einer "Entfesselung" statt von "neuen und höheren Steuer für die Wirtschaft" und davon, das Land aus der Krise zu führen, die Rede. Wirtschaft sei der Garant für gute und sichere Arbeitsplätze und hohe soziale Sicherheit. "Wir werden Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland machen", heißt es weiter.

Die Zukunft seien Familien. Diese sollen laut Sofortprogramm "entlastet statt belastet" werden. Weiter soll der Staat modernisierte werden. Außerdem stehe man für einen konsequenten Rechtsstaat und null Toleranz gegenüber Kriminalität und für außenpolitische Stabilität.

Sechs Pakete mit Sofortmaßnahmen

So sollen "unmittelbar nach Amtsantritt" sechs Pakete mit Sofortmaßnahmen auf den Weg gebracht werden.

Das Familienpaket:

Mehr Geld für Eltern und Kinder

Mehr Geld für Alleinerziehende

Eigenheim für Familien

Mehr Hilfe für pflegende Angehörige

Familiengerechtes Wohnen ermöglichen

In der Familienpolitik will der Kanzlerkandidat von CDU und CSU das Ehegattensplitting erhalten und den Grundfreibetrag für Kinder bei der Steuer auf den der Erwachsenen anheben. Das Kindergeld soll zudem erhöht werden, ohne dass allerdings ein konkreter Betrag genannt wird. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende soll auf 5000 Euro erhöht werden.

Beim Immobilienkauf will Laschet es den Ländern ermöglichen, "einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro pro Erwachsenen plus 100.000 Euro pro Kind beim erstmaligen Erwerb selbstgenutzten Wohnraums zu gewähren". Zudem soll es mehr Hilfe für pflegende Angehörige geben. Dazu solle der "Eigenanteil von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen bei stationärer Pflege und im Pflegeheim auf 700 Euro" gedeckelt werden.

Das Sicherheitspaket:

Mehr Sicherheit durch Videokameras

Mehr Schutz für Einsatzkräfte

Vernetzte Sicherheit

Im Sicherheitsbereich setzt Laschet auf verstärkte Video-Überwachung an öffentlichen Orten wie Bahnhöfen. Er will dafür sorgen, "dass es jedes Jahr 1000 neue Videokameras an Bahnhöfen gibt". Die Mindeststrafe für Angriffe auf Polizisten und Einsatzkräfte soll auf sechs Monate erhöht werden.

Das Beschleunigungspaket:

Beschleunigungspaket für Genehmigungsverfahren

Weniger Zeit für Formulare

Genehmigungsverfahren etwa für Strom- und Bahnstrecken will Laschet beschleunigen. Unternehmen will er mit einem "Entfesselungspaket" von Bürokratie entlasten. Im Handwerk soll die Meister-Ausbildung kostenfrei werden. Für Landwirte verspricht Laschet "keine neuen Belastungen".

Das Klimaschutzpaket:

Mehr Klimainnovation

Deutschland-Dach-Programm

Beim Klimaschutz will der Unions-Kandidat dafür sorgen, "dass Investitionen in Klimatechnologien und Energieeffizienz zur CO2-Reduktion steuerlich besser abgesetzt werden können". Hauseigentümer sollen von der Förderbank KfW zinslose Darlehen für Solaranlagen auf Dächern erhalten.

Das Entlastungspaket:

Entlastung für kleine und mittlere Einkommen

Mehr im Portemonnaie für Schüler, Studenten und Nebenjobber

Mobilität fördern

Das Mittelstandspaket:

Kostenfreie Meisterausbildung

Zukunfts-Garantie für unsere Landwirte

Mobilität fördern

Dazu steht im Programm: Steuererhöhungen werde es nicht geben. Und die Lohnzusatzkosten sollen demnach stabil bei maximal 40 Prozent bleiben.

Zudem bekräftigte Laschet, er wolle im Bundeskanzleramt einen "Nationalen Sicherheitsrat" einrichten, um die Reaktion auf außen- und innenpolitische Sicherheitsherausforderungen besser zu koordinieren. In der Außenpolitik steht die Union demnach für "Stabilität statt unberechenbarer Alleingänge". (mit AFP)