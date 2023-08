Die Pressekonferenz im Livestream Ampel-Regierung einigt sich bei Kindergrundsicherung

Kurz vor ihrer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg und nach monatelangen Grundsatzdiskussionen hat sich die Ampel-Regierung offenbar beim Streitthema Kindergrundsicherung geeinigt. Nähere Details und Eckpunkte werden am Montag ab 11 Uhr in einer Bundespressekonferenz vorgestellt werden. Sehen Sie hier die Übertragung im Livestream.

Aus Grünen-Kreisen hieß es: „Heute Nacht ist die Einigung bei der Kindergrundsicherung erfolgt. Bundesministerin Lisa Paus kann das als Erfolg für sich verbuchen, dass es ihr gelungen ist, die Weichen für das Projekt zu stellen.“

Kindergrundsicherung: Die Eckpunkte Mehrausgaben: etwa 2,4 Milliarden Euro

Kindergrundsicherung: Wie viel Mehrausgaben sind geplant?

Ab 2025 sollen Mehrausgaben von zunächst etwa 2,4 Milliarden Euro eingeplant sein. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Papier hervor.

Die Ausgaben werden in der Folge aber weiter steigen, weil zudem das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum neu berechnet werden soll. Dieses ist ausschlaggebend für die Höhe des Bürgergeldes. „Damit wird der Bedarf für Kinder an die aktuelle Lebenswirklichkeit angepasst“, heißt es in dem Papier. „In der Folge werden sich die Regelbedarfe im Kinderzusatzbetrag erhöhen.“

Wird es nach der Einigung weitere Anpassungen geben?

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hält nach der Einigung noch Änderungen im parlamentarischen Verfahren für möglich. Parlament und auch SPD-Fraktion würden das ein oder andere am Gesetzentwurf möglicherweise „präzisieren“, sagte Mützenich am Montag im ARD-„Morgenmagazin“.

Mützenich zeigte sich zuversichtlich, dass der Bundestag von der Regierung bald einen „belastbaren Gesetzentwurf“ bekommt. Zu Details der Einigung wollte Mützenich sich mit Verweis auf die Pressekonferenz der Fachminister nicht äußern.

Warum wird die Kindergrundsicherung eingeführt?

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Bisherige Leistungen wie das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld für Kinder oder der Kinderzuschlag sollen darin gebündelt werden.

Durch mehr Übersichtlichkeit und mithilfe einer zentralen Plattform sollen auch viele Familien erreicht werden, die bisher wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden ihnen zustehende Gelder nicht abrufen. „Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisierung“, heißt es dazu im Koalitionsvertrag.

Zwischen Grünen und FDP hatte sich allerdings ein Dauerstreit darüber entwickelt, wie viel Geld der Staat nun für die Kindergrundsicherung ausgeben soll und ob Leistungen erhöht werden sollen oder nicht.

Die zuständige Familienministerin Paus hatte zuerst 12 Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt, sie sprach später von bis zu 7 Milliarden Euro. Finanzminister Lindner nannte als „Merkposten“ eine Summe von zunächst nur 2 Milliarden Euro.

Auf welche Summe sich die Koalition in den Gesprächen nun geeinigt hat, war zunächst unklar. An diesem Dienstag kommen Scholz und die Minister auf Schloss Meseberg bei Berlin zu ihrer fünften Kabinettsklausur zusammen.

Verbissene Grundsatzdiskussionen um Kindergrundsicherung

Der Einigung gingen monatelange und verbissene Grundsatzdiskussionen vor allem zwischen den Grünen und der FDP in der Ampel von Kanzler Olaf Scholz (SPD) voraus.

Am Sonntagabend waren Scholz, Paus und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zu Gesprächen im Kanzleramt zusammengekommen. Gegen Mitternacht wurde bekannt, dass man sich bei der Kindergrundsicherung zusammengerauft hat.

Lindner hatte zuvor im ZDF-„Sommerinterview“ gesagt, dass er mit einer schnellen Einigung auf Eckpunkte rechne. Danach würden Verbände und Länder beteiligt, und erst dann werde es einen fertigen Gesetzentwurf geben, der an den Bundestag gehe.(Tsp, dpa, Reuters)