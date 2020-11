Trump erklärt sich zum Wahlsieger und spricht von Betrug US-Präsident Donald Trump hat es tatsächlich getan: In seiner Ansprache am Mittwochmorgen um 2.20 Uhr (Ortszeit) im Weißen Haus hat er das Wahlergebnis vorweggenommen und den Eindruck erweckt, als ob ihm der sicher geglaubte Wahlsieg gestohlen werden soll. Da sei "Betrug" im Gange, denn er und die Republikaner hätten die Wahl gewonnen.

In Wahrheit ist es so, dass in vielen Staaten Hunderttausende möglicherweise entscheidende Stimmen noch nicht ausgezählt sind. In einigen Staaten der USA darf erst am Wahltag mit der Auswertung der Briefwahlstimmen begonnen werden, das führt zu Verzögerungen, unter anderem in Swing States wie Pennsylvania. Kein US-Sender hat den Amtsinhaber bisher zum Sieger ausgerufen.



"Wir hatten so eine großartige Nacht", sagte Trump dennoch. Und dann habe das einfach geendet. "Das ist ein Betrug an der amerikanischen Öffentlichkeit." Er kündigte an, die weitere Auszählung der Briefwahlstimmen stoppen zu lassen. Dafür werde er vor den Supreme Court ziehen, auch wenn ihn das "sehr traurig" mache.

Das Team seines Herausforderer Joe Biden nennt die Aussagen Trumps "skandalös" und "beispiellos". Biden kündigte an, sollte Trump vor Gericht ziehen, um das Wahlergebnis anzufechten, würden die Demokraten mit eigenen juristischen Mitteln dagegen vorgehen.