Die Sozialdemokraten im Umfragetief Das brave Schweigen der Genossen

Kräftig feiern wollen sie in dieser Woche, bevor am Freitag die parlamentarische Sommerpause beginnen wird. Am Montag ging es los, bei den Niedersachsen. Am Dienstag lädt der linke Flügel der SPD-Bundestagsfraktion zum Sommerfest ein, in der „Alten Pumpe“ im Stadtbezirk Kreuzberg. Am Mittwoch soll das Hoffest stattfinden, das die gesamte SPD-Fraktion begeht, im Tipi am Kanzleramt. Olaf Scholz also hat es nicht weit.