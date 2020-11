Während US-Präsident Donald Trump seine Wahlniederlage gegen Joe Biden nicht anerkennt und eine reibungslose Übergabe der Präsidentschaft verweigert, hat die frühere First Lady Michelle Obama ihre Probleme beim Abschied aus dem Weißen Haus geschildert – und gleichzeitig einen Appell und eine Warnung an Trump gerichtet, ohne diesen beim Namen zu nennen.

In einem Post auf Instagram beschreibt die Gattin von Barack Obama, wie schwer es ihr gefallen sei, nach dem Sieg von Trump gegen Hillary Clinton 2016 den Amtssitz des US-Präsidenten verlassen zu müssen. „Ich war verletzt und enttäuscht – aber die Stimmen waren gezählt und Donald Trump hatte gewonnen“, schreibt Michelle Obama.

„Das amerikanische Volk hatte gesprochen. Und eine der großen Verantwortungen der Präsidentschaft ist es, zu hören, wenn das Volk spricht“, schreibt sie weiter. Und so hätten ihr Mann und sie das eingeleitet, was zuvor George W. Bush und seine Ehefrau Laura für die Obamas garantiert hätten: „eine respektvolle, nahtlose Übergabe der Macht – ein Markenzeichen der amerikanischen Demokratie.“

„Nichts davon war einfach für mich“, fährt Michelle Obama fort. Trump habe rassistische Lügen über ihren Mann verbreitet und ihre Familie damit in Gefahr gebracht. Sie sei nicht bereit gewesen, das zu vergeben, schreibt die frühere First Lady. „Aber ich wusste, dass ich für unser Land die Stärke und die Reife finden musste, meine Wut beiseitezuschieben.“ So habe sie dann Melania Trump ins Weiße Haus eingeladen, über ihre eigene Erfahrung als Präsidentengattin gesprochen und alle Fragen der neuen First Lady beantwortet.

„Ich wusste, dass es das Richtige war – denn unsere Demokratie ist so viel bedeutender als jemandes Ego“, schreibt Michelle Obama. Wahlergebnisse müssten respektiert werden, ob sie einem nun gefielen oder nicht. Die Präsidentschaft gehöre nicht einem Einzelnen oder einer Partei. „Wer das vorgibt, wer mit haltlosen Verschwörungstheorien spielt – zum persönlichen oder zum politischen Nutzen – gefährdet die Gesundheit und die Sicherheit unseres Landes.“

„Dies ist kein Spiel“, warnt Michelle Obama. Daher ermahne sie alle Amerikaner, vor allem die Führer des Landes, das Wahlergebnis anzuerkennen und einen reibungslosen Übergang der Macht zu ermöglichen – „wie es alle amtierenden Präsidenten im Laufe unserer Geschichte getan haben.“