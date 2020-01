Der britische Thronfolger Prinz Charles hat im Rahmen der Gedenkveranstaltung in Yad Vashem für eine Szene gesorgt, die in den sozialen Netzwerken viral geht. Während Charles nach seiner Rede die anderen geladenen Gäste mit Handschlag begrüßt, läuft er an US-Vizepräsident Mike Pence vorbei – ohne im die Hand zu schütteln.

Zuvor grüßte der Brite dem Präsidenten des Europäischen Jüdischen Kongresses, Mosche Kantor. Dann ging er an Pence und dessen Ehefrau vorbei und gab dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die Hand.

Ein Videoausschnitt auf Twitter zeigt, wie Pence dem britischen Thronfolger irritiert hinterherblickt. Der lässt sich jedoch nicht beirren und geht weiter. Unklar ist, ob Charles nicht bemerkt hat, dass in der Reihe der Politiker und Diplomaten auch der amerikanische Vizepräsident steht. Oder ob er Pence zwar gesehen – ihm aber bewusst den Handschlag verweigert hat.

Pence und Charles haben sich zuvor unterhalten

Dass er den US-Politiker nicht erkannt hat, ist jedoch ausgeschlossen. Die beiden haben sich laut einem Sprecher von Pence im Vorfeld der Gedenkveranstaltung unterhalten, wie die Zeitung „USA Today“ berichtet. Fest steht: Der 71 Jahre alte britische Thronfolger ist ein Experte auf dem Gebiet der Diplomatie. Dem Briten dürfte also genau bewusst sein, dass ein Handschlag ein sensibles Mittel der Diplomatie ist und ein Zeichen von gegenseitigem Respekt.

Dass Prinz Charles zwischen den hochrangingen Politikern und Diplomaten den amerikanischen Vizepräsidenten gar nicht wahrzunehmen scheint, ist zumindest ein Zeichen, dass der US-Politiker für den britischen Thronfolger nicht die erste Geige spielt.

Am kommenden Montag (27. Januar) jährt sich die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 75. Mal. Die Gedenkveranstaltung in Yad Vashem stand bereits im Zeichen des Jahrestags.

In seiner Rede in Yad Vashem erinnerte Prinz Charles an seine Großmutter Alice, die während der Nazi-Besatzung in Griechenland eine jüdische Familie gerettet hatte. Seine Großmutter habe ihn schon lange „inspiriert“, sagte Charles. Dass sie von Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ anerkannt sei, „erfüllt meine Familie mit enormem Stolz“. (tsp mit dpa)