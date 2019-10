50 Jahre nach der Wahl Willy Brandts (SPD) zum Bundeskanzler sind die Herausforderungen gewaltig: Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft steht auf der Kippe, die Klimafrage treibt junge Menschen auf die Barrikaden, die EU ist in der Dauerkrise, internationale Konflikte nehmen zu.

Müssen Politiker heute frei nach Willy Brandts Leitspruch „Mehr wagen“ – und wie geht das? Darüber diskutiert Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff mit der Europapolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil , dem Bundestagsvizepräsidenten und stellvertretenden FDP-Parteichef Wolfgang Kubicki sowie dem CDU-Außen- und Sicherheitspolitik-Experten Ruprecht Polenz.

Mehr zum Thema Brandts Regierungserklärung vor 50 Jahren Mehr Demokratie wagen!

Die Diskussionsrunde findet am Mittwoch, 16. Oktober, um 18.30 Uhr im Tagesspiegel-Haus am Askanischen Platz statt. Der Eintritt zur der Veranstaltung in Kooperation mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung ist frei. Melden Sie sich bitte an unter: veranstaltungen-berlin@willy-brandt.de (Tsp)