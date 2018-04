Diskussion um Glyphosat : EU-Kommission will mehr Transparenz bei Zulassungen

Die EU-Kommission will Ärger wie bei der Glyphosat-Zulassung künftig vermeiden und die Genehmigungen für Unkrautvernichter und ähnliche Mittel transparenter machen. Dies kündigte EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andiukaitis in Brüssel an.