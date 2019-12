SPD-Linker Miersch: Leitantrag "belastbare Grundlage" Der Chef der SPD-Linken im Bundestag, Matthias Miersch, sieht im Leitantrag für den Bundesparteitag eine gute Basis für Verhandlungen mit dem Koalitionspartner. Das von den künftigen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vorgelegte Papier sei "eine belastbare Grundlage, um die unterschiedlichen Meinungen in der Partei zu bündeln", sagte der Vizefraktionschef am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters vor Beratungen des Parteivorstandes. "Ich glaube, dass der Antrag ausreichend Themenfelder benennt und auch zuspitzt, dass man darüber mit CDU und CSU jetzt reden kann."