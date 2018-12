US-Präsident Donald Trump wechselt seinen Verteidigungsminister James Mattis aus. Mattis werde Ende Februar aus dem Amt scheiden, teilte Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Er werde in Kürze einen Nachfolger benennen.

In einem Brief an Trump nannte Mattis am Donnerstag Meinungsverschiedenheiten als Grund für sein Ausscheiden. "Sie haben das Recht auf einen Verteidigungsminister, dessen Ansichten mehr auf einer Linie mit Ihren Ansichten sind." Es sei für ihn deswegen "richtig", von seinem Amt zurückzutreten. Der Rücktritt kommt nur einen Tag nachdem Trump angekündigt hat, US-Truppen aus Syrien abzuziehen.

Über Mattis' Ausscheiden war bereits im September spekuliert worden. Damals hatten mehrere Zeitungen berichtet, er werde in den kommenden Wochen aus der Regierung ausscheiden.

Der Journalist Bob Woodward hatte in seinem Enthüllungsbuch "Fear" geschrieben, Mattis habe sich mehrfach herablassend über Trump geäußert. Mattis hatte die Berichte über einen Rücktritt aber zurückgewiesen. Trump selbst hatte erklärt, Mattis werde noch lange im Amt bleiben. (AFP, dpa, Reuters)

