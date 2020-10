Angesichts extrem gestiegener Corona-Zahlen gelten im gesamten Landkreis Berchtesgadener Land ab Dienstag um 14.00 Uhr strikte Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist dann nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Das teilte Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) am Montagabend nach einer Krisensitzung mit Landratsamt und Regierung von Oberbayern in Bad Reichenhall mit.

Das sind bayernweit die ersten Ausgangsbeschränkungen seit mehreren Monaten. Außerdem müssen Freizeiteinrichtungen aller Art sowie Restaurants im Landkreis schließen. Ausnahmen gibt es nach Angaben von Landrat Bernhard Kern vom Montagabend unter anderem für Mitnahme-Angebote in der Gastronomie.

Veranstaltungen werden untersagt, mit Ausnahme von Gottesdiensten. Hotels müssen ebenfalls schließen, außer für Übernachtungen für Geschäftsreisende. Auch Schulen und Kitas müssen schließen. Es soll lediglich eine Notbetreuung geben, wie Landrat Kern sagte. Die Allgemeinverfügung gilt von Dienstagmittag an zunächst für zwei Wochen.

Zuvor hatte bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder drastische Maßnahmen angekündigt, ohne Details zu nennen. „Das wird das härteste Protokoll sein, das man da anwenden muss“, sagte er.

Im Kreis Berchtesgaden lag die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Montag laut Robert Koch-Institut bei 252. Söder sagte, die Maßnahmen würden einem „Lockdown entsprechen“. Der Ministerpräsident kündigte an, das öffentliche Leben dort werde nun heruntergefahren.

„Anders geht es nicht“, betonte er. „Die Kontakte können dort nicht mehr verfolgt werden, also müssen Kontakte fundamental beschränkt werden - was Veranstaltungen betrifft, was Kontakte nach draußen betrifft.“ Es werde sehr konsequent und sehr deutlich reagiert werden. „Es wird das härteste Protokoll sein, dass wir jetzt an der Stelle haben werden.“

Auslöser der Infektionswelle war wohl auch eine Party

Der Landkreis ist mit einer Bevölkerungsdichte von 126 pro Quadratkilometer vergleichsweise dünn besiedelt. Wie es zu der Infektionswelle kommen konnte, ist nicht genau geklärt. „Ausgangspunkt war auch wieder eine entsprechende Party“, sagte Söder. Möglicherweise kommen weitere Infektionsherde infrage.

Söder kündigte auch an, dass Polizei und Ordnungsbehörden in Bayern verstärkt auf die Durchsetzung der Regeln achten werden.

„Wir gehen davon aus, dass 90 Prozent der Bevölkerung sich daran hält“, sagte Söder. „Es gibt aber auch einige, die das nicht tun“, fügte er hinzu und nannte illegale Partys und Shisha-Partys als Beispiele. „Es werden auch Bußgelder verhängt und gegen einzelne, professionelle Veranstalter auch weitergehende Maßnahmen.“

Aktuell sind rund 700 Personen im Landkreis in Quarantäne. 13 Covid-19-Patienten werden in Kliniken behandelt. (dpa, Reuters)