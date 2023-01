Dreikönigstreffen Wie widerborstig kann die FDP in der Ampel noch werden?

Die FDP kommt zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammen. Was ist von den Liberalen in der Ampel noch zu erwarten? Eine neue Folge „3 auf 1“.

Die FDP definiert sich nur durch das Handeln anderer

Hans Monath arbeitet im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels und kümmert sich dort unter anderem um den Zustand der Ampel. Seine These: Die FDP muss sich Fragen, wo das Positive bleibt.

Ist es therapeutisch begleitetes Regieren, das die FDP uns vorführt? Zumindest beim stärksten Koalitionspartner SPD gibt es ein ausgeprägtes Verständnis für die Nöte der Liberalen mit ihrer Rolle in der Ampelkoalition. Auch noch krassere und hartnäckigere Forderungen der FDP werden die Geduld von Olaf Scholz nicht überstrapazieren.

Mehr liberaler Widerstand? Ja, da geht durchaus noch was, ohne dass die Regierung platzt. Die Frage ist nur, ob das klug wäre. Die FDP wiederholt zwanghaft ein masochistisches politisches Verhalten, das in der großen Koalition auch die SPD praktizierte: Wer die eigenen Erfolge schlecht redet, sollte nicht erstaunt sein, wenn diese dann auch die Wählerinnen und Wähler nicht überzeugen.

Wer sich zudem noch als Bollwerk oder Widerstandskraft gegen linke Politik in der Koalition preist, definiert sich durch das Handeln der anderen, nicht durch eigenen Willen und eigene Stärke. Man muss dem FDP-Chef deshalb die bekannte Frage stellen: Wo bleibt das Positive, Herr Lindner?

Scheitert die FDP in Berlin, werden die Kämpfe in der Ampel härter

Valerie Höhne arbeitet im Hauptstadtbüro und ist dort verantwortlich für die FDP-Berichterstattung. Sie sagt: Die Liberalen wirken wie schlecht gelaunte Zündler.

Die FDP fühlt sich in der Ampel-Koalition sichtlich unwohl, auch ein Jahr nach der Regierungsübernahme von SPD, Grünen und FDP. Derzeit versuchen sie den Atomkompromiss nach dem Machtwort von Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Oktober wieder aufzuschnüren.

Die FDP ist in einem Dilemma: Die Spitze glaubt, das Profil schärfen zu müssen, um ihre kleine Stammwählerschaft nicht weiter zu verärgern. Als „liberales Stützrad“ einer linken Regierung kritisierte ein Parteitagsdelegierter der FDP Baden-Württemberg ihre Rolle in der Ampel-Koalition. Die Parteispitze will ihre Basis besänftigen, aber Opposition in der Regierung zu spielen ist tückisch. Die Liberalen wirken dann, wie schlecht gelaunte Zündler, auf die wenig Verlass ist.

Das vergangene Jahr war schlecht für die FDP, im Oktober sind sie in Niedersachsen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. In sechs Wochen wird in Berlin gewählt, die FDP liegt in Umfragen bei fünf bis sechs Prozent. Scheitert sie in der Hauptstadt, werden die Kämpfe in der Ampel wohl viel härter werden – fraglich ist, ob das Bündnis das aushält.

Die Ampel wird kein Wohlfühlverein mehr werden

Albert Funk arbeitet im Hauptstadtbüro und kümmert sich unter anderem um Fragen der Finanz- und Haushaltspolitik. Seine These: Christian Lindner wird darauf drängen, mehr auf die FDP zu hören.

Christian Lindner ist ein wendiger Politiker, der eine traditionell durchaus wendige Partei führt. Bisher hatte man den Eindruck, dass die FDP ihre Wendigkeit in der Ampel-Koalition vergessen hat. Lindner & Co. wirkten wie eine Truppe, die sich mehr dem Abwehren linker Zumutungen widmete als der Gestaltung eigener Projekte. Das kommt offenbar bei der potenziellen Wählerschaft der Freien Demokraten nicht so gut an.

In der Schuldenpolitik hat Lindner zudem die Manöver mitgemacht, die von der Opposition als „Kredite auf Vorrat“ kritisiert werden und auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigen. Ein FDP-Erfolg wie der Ausgleich der kalten Progression ging dagegen unter.

Nun schaltet Lindner um und fordert eine wirtschafts- wie auch finanzpolitische Zeitenwende. Der Subtext: Bisher habe die FDP vieles mitgemacht, was SPD und Grüne gewollt hätten, nun aber müssten die wieder stärker auf die FDP hören. Die Ampel wird kein Wohlfühlverein mehr werden, permanente Reibereien gehören zu ihrem Wesenskern.

