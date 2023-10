Drohende Eskalation im Nahen Osten Bundeswehr bereitet sich wohl auf Evakuierungsflüge vor

Die Bundeswehr bereitet sich aufgrund der drohenden Eskalation im Nahen Osten offenbar auf eine Evakuierungsmission vor, berichtet der „Spiegel“. Im Notfall sollen demnach deutsche Staatsbürger und andere Schutzsuchende aus Israel und dem Libanon ausgeflogen werden.

In Bundeswehr-Kreisen werde betont, dass es sich bei den Planungen lediglich um Vorbereitungen für einen möglichen Einsatz handele. Dennoch seien bereits am Freitag eine Luftlandebrigade, mehrere Fallschirmjägereinheiten, ein Kampfhubschrauberregiment sowie die Luftwaffe in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, heißt es in dem Bericht.

Zudem seien bereits Anfang der Woche kleinere Teams aus Diplomaten und Soldaten nach Israel, Jordanien, den Libanon und Zypern entsandt worden, um vor Ort die Kommunikation nach Deutschland und zu lokalen Behörden sicherzustellen. Auch Elitesoldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) sind dem Bericht zufolge bereits in den Nahen Osten gereist.

Dem „Spiegel“-Bericht zufolge bereitet sich die Bundeswehr auf zwei Szenarien vor. Falls der zivile Flugverkehr wegen der erwarteten israelischen Offensive zum Erliegen kommt, könnte die Luftwaffe mit ihren A400M-Transportmaschinen einspringen, um deutsche Staatsbürger auszufliegen. Die Lufthansa hat ihre Flüge sowie Sonderflüge derweil schon eingestellt.

In Sicherheitskreisen werde damit gerechnet, dass Israel in der Nacht zum Sonntag in Gaza einmarschiert. Relativ wahrscheinlich sei, dass daraufhin die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz in den Krieg eingreifen werde und Israel einen Zwei-Fronten-Krieg aufzwingen wird.

Daraufhin würde auch der zivile Luftverkehr aus dem Libanon eingestellt werden, heißt es in dem Bericht. In Beirut seien zudem „robustere Kräfte“ nötig, da der dortige Flughafen im Hoheitsgebiet der Hisbollah liege. Ein Bundeswehr-Insider sagte dem „Spiegel“, man wolle nicht ähnlich überrascht werden, wie bei der Evakuierung Afghanistans im Herbst 2021. (Tsp)