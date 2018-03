Für den britischen Autor David Goodhart verläuft die eigentliche Grenze zwischen den Überalls – global denkenden Metropolenbewohnern, die denken, das Konzept des Fortschritts gehöre ihnen – und den Irgendwos, die sich an ihrer Scholle festklammern. Die Überalls haben einige der Reibungsverluste einer EU-Mitgliedschaft zwar erkannt, waren aber mit dem Status quo weitgehend zufrieden. Die Irgendwos sahen dagegen in den regierenden Eliten irgendwann nur noch Handlanger aus Brüssel, die ihnen Regeln aufzwangen. Das Ergebnis des Referendums war 48 Prozent für die Überalls; 52 Prozent für die Irgendwos. Diejenigen, die in der EU bleiben wollen, agieren seitdem wie Widerstandskämpfer und sind überzeugt, dass im Falle einer zweiten Abstimmung das Land wieder auf Linie gebracht würde. Mein Eindruck, nicht nur aus Margate, sondern auch aus Cornwall und dem Nordosten – eigentlich von überall außerhalb der Londoner Blase –, ist der, dass auch bei einem zweiten Votum die EU-Gegner vorne lägen. Denn entweder wird Brüssel versuchen, die Briten in den Brexitverhandlungen zu bestrafen, wodurch sich dessen Befürworter in ihren Vorurteilen bestätigt sähen. Oder es gibt einen vernünftigen Kompromiss und die Briten werden sich dann selbst davon überzeugen, dass eine sonnige Zukunft vor ihnen liegt, die irgendwie zumindest vage an die ruhmreiche Vergangenheit erinnert.

Es wird eine Fallstudie in kognitiver Dissonanz und diesen Moment kann ich kaum erwarten. Ich habe selbst für den Austritt gestimmt. Als ich meinen Kollegen dies mitteilte, erntete ich Blicke, als hätte ich zu viele Drogen genommen oder mich bei der Fremdenlegion gemeldet. Ich habe einen großen Teil meiner Kindheit und meine gesamte berufliche Karriere in Europa verbracht: Ich hatte meine Klasse und meine Kaste betrogen. Aber für mich gab es immer auch einen anderen Strang von Brexitbefürwortern, leider angeführt von dem Buster-Keaton-artigen Boris Johnson. Die Argumentation dieses Strangs geht so: Großbritannien braucht einen Tritt in den Hintern. Das Land ist in den vergangenen Jahrzehnten faul geworden, es hinkt in der Produktivität hinterher. Es verfügt über Universitäten und Forscher von Weltniveau, aber es mangelt an Innovationen. Funktioniert etwas nicht, ist Brüssel schuld. Die EU-Mitgliedschaft ist zu einer Entschuldigung für alles geworden.

Die Briten waren dabei, ihr Selbstverständnis als Seefahrernation und ihren Sinn für das Unternehmertum zu verlieren

Das wurde mir klar, als ich nach vielen Jahren in Deutschland nach Großbritannien zurückkehrte. Die Briten waren dabei, ihr Selbstverständnis als Seefahrernation und ihren Sinn für das Unternehmertum zu verlieren. Der britische Gesellschaftsvertrag muss neu geschrieben werden, eine neue Übereinstimmung gefunden werden. Großbritannien benötigte den Stromschlag des Brexit. Deswegen habe ich für den Austritt gestimmt und halte es unter diesen Voraussetzungen auch noch immer für die richtige Entscheidung.

Damit Großbritannien sich in der Welt neu positionieren kann, müssen zwei Dinge passieren. Erstens muss anerkannt werden, dass die Masseneinwanderung nach Europa die Bedingungen verändert hat, unter denen hier Politik gemacht wird. Ivan Krastev, der bulgarische Politologe, hat dies in seinem Buch „Europadämmerung“ überzeugend dargelegt: „Was wir in Europa erleben, ist nicht einfach nur ein populistischer Aufstand gegen das Establishment, sondern eine Rebellion der Wähler gegen die leistungsorientierten Eliten, am besten verkörpert von den hart arbeitenden, kompetenten Beamten in Brüssel, die aber trotzdem den Kontakt zu den Bürgern verloren haben, die sie vertreten und denen sie dienen sollen.“

Das Gefühl, dass sich Europas Außengrenzen auflösen, hat das Brexit-Referendum massiv beeinflusst. Diese Gefühl rührt aus einer ehrlich empfundenen Angst, nicht aus einer von Farage und anderen Populisten durch Lügen geschürten Furcht. Trotzdem haben die Populisten bei den Wählern einen wunden Punkt getroffen, weil es tatsächlich eine Konfusion darüber gibt, in welche Richtung Großbritannien unterwegs ist und wie es zu seiner multikulturellen Identität steht.

Großbritannien braucht den Brexit

Man muss nicht zu den illiberalen Anhängern von Viktor Orban gehören und auch keine Fan der AfD sein, um zu sehen, dass uneingeschränkte Zuwanderung soziales Unbehagen verursacht. Es macht ohnehin verunsicherte Menschen nervös, verstärkt ihr Verlangen, sich von der Welt abzukapseln. Dieses Problem konnte die Abstimmung über den Brexit aber ohnehin nie lösen. Im Gegenteil werden die Spannungen eher noch zunehmen. Solange die Wirtschaft wächst, werden ausländische Mitarbeiter als Gleichgestellte am Arbeitsmarkt akzeptiert. Sie werden zu einer Bedrohung, sobald das Wachstum stagniert. Das wird in den Jahren nach dem Brexit aber unvermeidlich der Fall sein.

Die Herausforderung für die politische Klasse besteht darin, die beiden unterschiedlichen Themen Brexit und Einwanderung klar voneinander abzugrenzen. Die Politik muss beim Thema Integration klar formulieren, was sie von den Bürgern erwartet, und neue Ideen entwickeln, wie unterschiedliche Kulturen in einem Nationalstaat gemeinsam funktionieren können. Die Debatte zum Brexit muss befreit werden von jeglichem Verdacht der Fremdenfeindlichkeit. Der Brexit wird nicht die Identitätskrise dieses Landes lösen können. Diese kann nur bewältigt werden durch eine politische Klasse, die Klartext spricht, die in der Lage ist, Prioritäten zu setzen und die Debatte voranzutreiben.

Wenn wir die EU verlassen, muss sich Großbritannien zweitens einer institutionellen Revolution unterziehen, an deren Ende ein System steht, das mehr Menschen in den demokratischen Prozess einbezieht. Die Brexit-Kampagne hat ein Licht geworfen auf die Mittelmäßigkeit der regierenden Eliten, die eigentlich spätestens seit der Finanzkrise 2009 schon für jeden hätte erkennbar sein müssen. Sobald wir endgültig raus sind aus der EU, müssen wir folgende Fragen beantworten: Wo stehen wir in der Welt? Nicht nur: Wie können wir außerhalb des gemeinsamen Binnenmarktes prosperieren? Wie leben wir die europäischen Werte weiter? Wie definieren wir unsere globalen Aufgaben? Wenn wir mit dieser Debatte nicht schnell beginnen, werden die Populisten in diese Lücken vorstoßen.

Und darin liegt die eigentliche Herausforderung weit über Großbritannien hinaus: Denn all diese dunklen Strömungen, die unterhalb der Oberfläche in Großbritannien brodeln, die fließen auch durch Deutschland und den Rest Europas.

Roger Boyes ist ein britischer Journalist und Buchautor. Von 1993 bis 2010 berichtete er als Korrespondent der britischen Tageszeitung „The Times“ aus Deutschland. In dieser Zeit schrieb er auch eine Kolumne für den Tagesspiegel.