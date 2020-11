Um 17:30 deutscher Zeit hat der Fernsehsender CNN Joe Biden als Gewinner der Präsidentschaftswahl ausgerufen. Vorausgegangen waren vier lange Tage des Wartens und des Auszählens - und bei vielen auch des Zitterns. Unter welcher Anspannung auch die Journalisten all die Zeit standen, zeigte sich bei der Verkündung des Präsidenten. Moderatoren-Urgestein Wolf Blitzer verkündete die Nachricht gewohnt zurückhaltend:

Danach kam der Moderator Jake Trapper, der einen Spontankommentar mit den Worten beendete: "Für Millionen Amerikaner geht ein langer Albtraum für unser Land vorbei."

Tränen flossen dann ein paar Minuten später in der Expertenrunde, die über die Präsidentschaft Trumps sprach. Der Afroamerikaner Van Jones hielt eine emotionale Rede, ja fast Ansprache, bei der wohl auch vielen Zuschauern die Tränen kamen (ab Minute 0:13):

"Ja, es ist am heutigen Morgen einfacher geworden Eltern zu sein, ein Vater zu sein. Es ist einfacher seinen Kindern zu sagen, dass Charakter wichtig ist, dass die Wahrheit wichtig ist. Dass es wichtig ist, ein guter Mensch zu sein. Und es wird für viele Menschen leichter. Wenn du Muslim in diesem Land bist, musst du dir keine Sorgen machen, dass dieser Präsident dich nicht mehr hier will. Wenn du ein Einwanderer bist, dass musst du dir keine Sorgen machen, dass dir dein Baby weggenommen wird oder nicht-anerkannte Einwanderer ohne Grund ausgewiesen werden. Es ist für viele Menschen, die wirklich gelitten haben, eine Erlösung. Wisst ihr, das "ich bekomme keine Luft", das war nicht nur George Floyd, es gab viele Menschen, die sich so gefühlt haben, als könnten sie nicht atmen. Und du gehst einfach in einen Laden und Menschen, die bisher Angst hatten rassistisch zu sein, werden fieser und fieser zu dir und du machst dir Sorgen um deine Kinder und deine Schwester..."