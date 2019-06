Sieht bald ganz Großbritannien so aus wie das Auto von Boris Johnson? Die Gegner des ehemaligen Londoner Bürgermeisters, der im Juli zum einflussreichsten Mann in Großbritannien werden will, meinen das zumindest. Denn vor ein paar Tagen tauchten Fotos auf, die das Innere von Johnsons Toyota zeigen: Müll liegt da im Fußraum, alte Flaschen, Kaffeebecher, Hemden, eine Mütze, eine blaue zerknüllte Ikea-Tüte, alte Zeitungen, ein Tim und Struppi-Comic und mehr.

Die Zeitung "The Guardian" fragt sich angesichts der Bilder, ob das Auto-Innere auf einen "verwirrten" Geist schließen lasse? Die Antwort gibt die in Großbritannien bekannte Aufräum-Expertin Lynsey Crombie (Spitzname "Queen of Clean"): "Ich bin schockiert", lässt sie verlauten. "Ein aufgeräumtes Auto ist ein aufgeräumter Geist." Und umgekehrt.

Im Rennen um die Nachfolge in 10 Downing Street haben die Fotos Johnson jedenfalls nicht geschadet. Er wird wohl in die Stichwahl Ende Juli gehen, wenn der neue Parteichef der Tories und damit Premierminister gekürt wird. 160.000 konservative Parteimitglieder entscheiden, wer Theresa May nachfolgt. Umfragen zufolge ist Johnson an der Basis unangefochtener Spitzenreiter. (Tsp/dpa)