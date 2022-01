Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat es am Montagmittag einen Amoklauf gegeben. Ein Einzeltäter habe um 12.35 Uhr mit einem Gewehr vier Menschen in einem Hörsaal der medizinischen Fakultät verletzt, teilte die Polizei mit. Eines der vier Opfer sei lebensgefährlich verletzt worden, hieß es in Sicherheitskreisen. Der Täter soll sich schließlich selbst erschossen haben.

Nach dpa-Informationen war der Mann selbst Student. Er habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt, hieß es. Er habe sogar mehrere Gewehre bei sich gehabt. Eine akute Bedrohungslage besteht offenbar nicht mehr.

Der Täter sei bei laufender Vorlesung in den Raum gekommen und habe sofort um sich geschossen, teilte die Polizei mit. „Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus.“ Zur Sicherheit wurde das Gelände aber weiter abgesucht. Zur Identität der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.

Das Neuenheimer Feld vor den Toren der Heidelberger Altstadt wurde weiträumig abgesperrt. Nach Informationen des Südwestdeutschen Rundfunks (SWR) hat die Universität ihre Studierenden per Mail gebeten, derzeit nicht dorthin zu kommen. Ein riesiges Polizeiaufgebot war vor Ort, SEK-Kräfte durchkämmten verschiedene Gebäude.

Die Polizei forderte zudem Autofahrer auf, das Gelände weiträumig zu umfahren, damit Rettungskräfte freie Fahrt haben. Es handelt sich um ein Neubaugebiet. Dort liegen unter anderem der Botanische Garten und Teile des Universitätsklinikums. (Tsp, Agenturen)