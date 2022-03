Seit 36 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Die russische Invasion kostet täglich etliche Leben, vier Millionen Menschen haben bereits das Land verlassen. Wie sieht das Leben derer aus, die bewusst in ihrer Heimat bleiben? Sechs Ukrainerinnen und Ukrainer dokumentieren einen Tag lang in unserem Live-Blog ihren Kriegsalltag in Kiew, Charkiw, Odessa, Lwiw – und dort, wo normalerweise keine Berichte entstehen.

Ein Tag im Krieg Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Neueste zuerst Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Kein Beitrag vorhanden Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimirowka "Unser Nachbar, der Tschernihiw verteidigt, wird seit dem 18. März vermisst. Mein Vater weint, wenn er an ihn denkt." credit: Olena Kravtchenko | Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa "Heute Morgen habe ich viel Papierkram. Als Freiwillige übersetze ich Artikel über den Krieg in verschiedene Sprachen. Außerdem helfe ich ausländischen Journalisten und koordiniere die Arbeit von Freiwilligen aus dem Balkan." credit: Olena Kontsevych | Sidney Gennies Vladislav Bolsun, Kiew Aktuell kann ich nicht mehr Basketball spielen, weil jedes Laute Geräusch in der Nachbarschaft den Menschen Angst macht Vladislav Bolsun | Sidney Gennies Taras Topolia, Kiew Wir befinden uns in der Hauptstadt Kiew. Und ich möchte euch einen Tag aus dem Krieg zeigen Taras Topolia | Sidney Gennies Frühstück mit Aussicht credit: Olena Kravtchenko Aus Wladimirowka in der Umgebung von Charkiw meldet sich Olena Kravtchenko. So startet sie den Tag.

| Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa Guten Morgen aus der Ukraine. Heute musste ich noch nicht in den Luftschutzbunker Olena Kontsevych | Sidney Gennies Maria Avdeeva, Charkiw Ich habe die ganze Nacht den Beschuss gehört Maria Avdeeva | Sidney Gennies Tatyana Kostorna, Lwiw Im normalen Leben bin ich Marketingchefin. Ich arbeite. Aber natürlich habe ich Angst. Tatyana Kostorna | Sidney Gennies Vladislav Bolsun, Kiew Am Tag nachdem Russland den Krieg begann, habe ich mich gemeldet. Viele Leute brauchen unsere Hilfe Vladislav Bolsun | Sidney Gennies Olena Kravtchenko, Wladimiriwka Vor zwei Monaten war ich noch auf Reisen. Habe mir meine Träume erfüllt Olena Kravtchenko | Sidney Gennies Taras Topolia, Kiew Wir versorgen auf dem Schlachtfeld verwundete Soldaten. Lasst mich euch zeigen, wie ein normaler Tag in meinem Leben aussieht Taras Topolia | Sidney Gennies Maria Avdeeva, Charkiw Ich dokumentiere russische Kriesgverbrechen Maria Avdeeva | Sidney Gennies Olena Kontsevych, Odessa Zu Kriegsbeginn habe ich mich entschieden, in Odessa zu bleiben. Gemeinsam mit meinen Freunden Olena Kontsevych | Sidney Gennies Der Tag beginnt, das sind unsere Blogger Vladislav Bolsun, Tatyana Kostorna, Taras Topolia, Olena Kravtchenko, Olena Kontsevych und Maria Avdeeva bloggen heute live |