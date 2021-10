Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Bas soll neue Bundestagspräsidentin und damit Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble (CDU) werden. Das erfuhr der Tagesspiegel aus SPD-Fraktionskreisen.

Demnach hatte Fraktionschef Rolf Mützenich, der zunächst selbst für das Amt gehandelt wurde, Bas vorgeschlagen. Der Beschluss im Geschäftsführenden Fraktionsvorstand am Mittwochmorgen sei einstimmig gefallen, hieß es.

Demnach soll die 53-Jährige für das Amt vorgeschlagen und in der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags am 26. Oktober gewählt werden. Bas, die dem linken Parteiflügel zugerechnet wird, stammt aus Duisburg und ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags. Sie ist bisher stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Mit Annemarie Renger (1972 bis 1976) und Rita Süssmuth (1988 bis 1998) bekleideten erst zwei Frauen das protokollarisch zweithöchste Staatsamt in Deutschland.

Zunächst hatte Fraktionschef Rolf Mützenich als Favorit gegolten. Doch das führte auch zu Widerstand bei der SPD, weil das höchste Staatsamt weiter mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besetzt bleiben soll und Olaf Scholz Kanzler werden will. Damit hätten auf einem SPD-Ticket drei Männer die höchsten drei Staatsämter bekleidet. So hatte sich auch die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) dagegen gestellt und die Wahl einer Frau für "zwingend" notwendig gehalten, um dem Anspruch von mehr Frauen in hohen Ämtern gerecht zu werden.

Die Entscheidung lässt Steinmeiers Wiederwahlchancen sinken

Zugleich mindert die Personalentscheidung die Wiederwahlchancen von Bundespräsident Steinmeier bei der Bundesversammlung im kommenden Februar, da FDP und Grüne als mögliche Partner in einer Ampel-Koalition auf dem Amt beharren könnten.

Mützenich bleibt damit Fraktionschef, ein Schlüsselposten bei einer Regierungsbeteiligung, da der Fraktionsvorsitzende dann auch mitunter schmerzhafte Kompromisse bei den eigenen Bundestagsabgeordneten durchsetzen muss, die Scholz als möglicher Kanzler aushandelt. Die Koalitionsverhandlungen beginnen Donnerstagnachmittag, die Verhandler von SPD, Grünen und FDP treffen sich im Konferenzzentrum hub27 auf dem Berliner Messegelände.

Bärbel Bas kommt aus Duisburg. Foto: imago images/Reichwein

Bas war bisher nicht groß aufgefallen

Bas ist einem größeren Publikum bisher nicht bekannt – sie hatte sich politisch auch nicht mit spektakulären Aussagen oder Ansichten hervorgetan. Sie hatte sich in der Corona-Krise aber zuletzt im Parlament immer wieder profiliert und für strenge Maßnahmen geworben. Wiederholt griff sie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an.

„Nach dem Impfchaos und den Betrugsskandalen bei den Schnelltests droht nun ein weiterer, schwerwiegender Fehler des Gesundheitsministers im Management der Pandemie", sagte sie zum Beispiel dem Tagesspiegel mit Blick auf massenhaft gekaufte, minderwertige Masken.

Zugleich warb sie aber auch immer wieder für ein gemeinsames Vorgehen. Nach dem Streit zwischen Bund und Ländern und scharfer Kritik an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen des gescheiterten Oster-Lockdowns sagte sie im Bundestag: „Ostern ist das Fest der Auferstehung. Die Pandemie besiegen wir nur gemeinsam“ In ihrer neuen Rolle ist gerade Moderation und Überparteilichkeit gefragt.

Eine "geerdete" Politikerin aus dem Ruhrpott

In den eigenen Reihen gilt das Mitglied der Parlamentarischen Linken (PL) als geachtete und verlässliche Politikerin. Sie war zuletzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die Themen für die Themen Gesundheit, Petitionen, Bildung und Forschung.

Im Bereich Gesundheit war die Duisburgerin auch beruflich tätig gewesen – als Krankenkassenbetriebswirtin und Ökonomin für Personalmanagement. Allerdings konkurrierte Bas in der Funktion auch immer wieder mit ihrem Fraktionskollegen Karl Lauterbach um Aufmerksamkeit, der offiziell zwar keine Funktion mehr innehatte, aber trotzdem fast täglich in den Medien präsent ist.

In ihrer eigenen Fraktion gilt Bas als „geerdete Politikerin“, verwiesen wird darauf, dass sie aus Duisburg und damit aus der „Herzkammer der Sozialdemokratie“ komme. 2009 gewann die Sozialdemokratin den Wahlkreis zum ersten Mal direkt.

In bislang drei Legislaturperioden hat sie sich eine breite Erfahrung parlamentarischer Abläufe erarbeitet. Für ihre neue Aufgabe bringe sie „die notwendige Standfestigkeit und Nervenstärke“ mit, heißt es in der SPD-Fraktion. Damit sei sie auch in der Lage, die oft provokativ auftretende AfD im Zaum zu halten.

Aydan Özoguz, die frühere Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, soll stellvertretende Bundestagspräsidentin werden. In seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister hatte Kanzlerkandidat Olaf Scholz die Tochter türkischer Eltern für die Politik gewonnen.

Kanzlerin Angela Merkel hört auf, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss zittern und Wolfgang Schäuble wird "einfacher"... Foto: Christof Stache/AFP

Profilierte SPD-Politikerinnen hatten nicht mehr kandidiert

Die SPD hatte zunächst Probleme eine geeignete Frau als Kandidatin zu finden. Daher gab es auch Spekulationen, die SPD könne auf das traditionelle Zugriffsrecht auf das Amt als stärkste Fraktion verzichten und das Amt zum Beispiel den Grünen überlassen, die mit Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth geeignete Kandidatinnen gehabt. hätten.

Reihenweise hatten profilierte weibliche SPD-Abgeordnete nicht mehr für den Bundestag kandidiert, auch weil sie mit einer Niederlage und dem Gang in die Oppositionen rechneten. „Die wäre perfekt gewesen“, hieß es zum Beispiel über Justizministerin Christine Lambrecht, die zuvor Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführerin war und mit allen Abläufen der Parlamentsarbeit vertraut ist Denn diese sind komplex, weshalb Neulinge im Bundestag für das zweithöchste Staatsamt ausscheiden.

Doch auch Lambrecht hatte nicht erneut kandidiert, so wie die frühere Gesundheitsministerin und Bundestags-Vizepräsidentin Ulla Schmidt. In der Folge wurde neben Bärbel Bas auch die frühere Integrationsbeauftragte im Kanzleramt, Aydan Özoguz, als mögliche Bundestagspräsidentin gehandelt worden, die nun einen der Vizeposten bekommen soll. Jede Fraktion im Bundestag hat ein Anrecht auf einen Vizepräsidentenposten, bei den Grünen könnte es erneut Claudia Roth werden. Nur die AfD konnte bisher keinen Vizepräsidenten stellen, da keiner ihrer Kandidaten in der vergangenen Legislaturperiode eine Mehrheit bekam.