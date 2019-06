Der Polizeieinsatz gegen Klima-Aktivisten im rheinischen Braunkohlerevier dauerte am frühen Sonntagmorgen an. Die Polizei Aachen teilte auf dpa-Anfrage gegen 06.00 Uhr mit, dass die Räumung des Tagebaus in Garzweiler aber „vor dem Abschluss“ stehe. Mehrere Hundert Aktivisten, darunter viele vom Bündnis „Ende Gelände“, hatten im Verlauf des Samstags die Abbaugelände in Garzweiler und Jackerath bei Aachen gestürmt, in diesem Bereich Bahnstrecken besetzt und für eine Unterbrechung des Betriebsablaufs gesorgt.

Zur Zahl der festgesetzten Aktivisten beim Einsatz auf den Tagebaugelände machte die Polizei auch am Sonntagmorgen keine Angaben. Das Aktions-Bündnis „Ende Gelände“ twitterte am Morgen, dass „größere Mengen Aktivist*innen freigelassen“ freigelassen würden.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Die Einsatzkräfte stießen am Samstag und in der Nacht zum Sonntag beim Versuch der Räumung auf massiven Widerstand der Demonstranten. Dabei seien nach einer Zwischenbilanz der Behörden acht Polizistinnen und Polizisten verletzt worden. Angaben über mögliche verletzte Demonstranten gab es nicht. „Ende Gelände“ warf der Polizei via Twitter vor, Menschen seit Stunden festzuhalten und weder mit Essen noch mit Trinken zu versorgen. Die Polizei widersprach dem auf dem eigenen Twitter-Account.

Mehr zum Thema Polizei warnt vor Lebensgefahr Hunderte Klimaschützer stürmen Tagebau Garzweiler

Die Aktivisten kämpfen im Rahmen der Aktionstage im rheinischen Braunkohlerevier für einen schnellen Stopp der Braunkohleförderung. Am Freitag hatte es eine von der Bewegung „Fridays for Future“ organisierte Demonstration in Aachen mit 40.000 Teilnehmern gegeben. (dpa)