Eigentlich sollte es ein Befreiungsschlag für Kanzler Olaf Scholz (SPD) werden – doch sein Auftritt im Verteidigungsausschuss endete in einem Eklat. Und der zeigt, wie fragil seine Ampel-Koalition ist. Als Scholz wiederholte Nachfragen zum Stand der Waffenlieferungen an die Ukraine und wann es grünes Licht auch für Marder-Panzer geben würde, nicht beantwortete und stattdessen auswich, verließen die FDP-Mitglieder des Verteidigungsausschusses am Freitagmorgen den Sitzungssaal. Das wurde dem Tagesspiegel vor Ort bestätigt.

Auslöser war eine Frage des FDP-Politiker Marcus Ferber. Bei der Antwort schweifte Scholz ab und kam auf China, den globalen Süden und die drohende Ernährungskrise zu sprechen. „Er hatte heute die Chance, sich zu erklären, wie die Bundesregierung konkret die Ukraine weiter unterstützen möchte“, sagte Faber danach. Er habe auf die Fragen leider „kaum Antworten“ gegeben. Die Aktion sei nicht geplant gewesen, betonte Faber.

In der FDP ist jedoch die Nervosität groß, da bei der Landtagswahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen ein Debakel droht. Umfragen sehen die Liberalen bei sechs Prozent, das wäre eine Halbierung des Ergebnisses von 2017 und könnte zum Verlust der Regierungsbeteiligung im Heimatland von FDP-Chef Christian Lindner führen.

In der FDP hieß es, man müsse sich mehr profilieren – daher könnte eine Niederlage in NRW auch deutliche Auswirkungen auf das Klima in der Ampel-Koalition haben Die Vorsitzende des Ausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), blieb im Saal und führte die Sitzung zu Ende. Auch sie hatte Scholz immer wieder kritisiert und ihm zu zögerliches Handeln vorgeworfen.

Scholz hält sich bei Frage zu Reise nach Kiew bedeckt

Ihre Forderung, dass Scholz im Kanzleramt einen Koordinator für das schwierige Themen einsetzen solle, blieb in der Sitzung unerhört, dennoch dankte sie dem Kanzler für den einstündigen Besuch. Scholz habe angekündigt, den Austausch fortzusetzen.

Der Kanzler verwies demnach auf den Generalinspekteur der Bundeswehr – der aber nicht die Verhandlungen zum Beispiel mit der Industrie über mögliche Waffenlieferungen führt. Und die Bundeswehr selbst hat bekanntermaßen kaum noch Waffen abzugeben.

Scholz machte intern noch einmal seine Grundsätze deutlich, verwies aber auch auf die schwierigen Verhandlungen mit anderen Staaten etwa über einen Ringtausch, damit diese Staaten ihre Panzer sowjetischer Bauart abgeben und von Deutschland dafür Marder-Panzer bekommen. Er betonte, dass er nie gesagt habe, er wolle keine schweren Waffen liefern. Zu einer möglichen Reise nach Kiew hielt Scholz sich bedeckt.

„Zum Erkenntnisgewinn hat dieser Besuch leider nicht beigetragen“, sagte die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler dem Tagesspiegel. „Unsere Fragen, was der genaue Sachstand bei der (von der Regierung bereits genehmigten, die Red.) Lieferung bei den Gepard-Panzern ist, ob man das konkretisieren kann, wurde mit keinem Wort beantwortet.“