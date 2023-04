„Eklatante Fehler“ Ist der höchstmögliche Orden für Altkanzlerin Merkel gerechtfertigt?

Sie kennen sich praktisch ewig. Sie wissen um die Stärken und Schwächen des jeweils anderen. Sie waren mal Partner, mal Konkurrenten, mal parallel beides. Immer wieder kreuzten sich ihre Wege: Am Ende, im Jahre 2017, bahnte Angela Merkel Frank-Walter Steinmeier den Weg ins Schloss Bellevue. Ein gutes Jahr später, im März 2018, ernannte Steinmeier Merkel zum vierten Mal zur Kanzlerin.

Für diesen Montagabend steht eine weitere Begegnung auf dem Programm: Steinmeier, nunmehr in seiner zweiten Amtszeit, möchte Merkel, nunmehr im politischen Ruhestand, mit dem höchstmöglichen deutschen Orden auszeichnen. Dem Bundesverdienstkreuz, dem „Großkreuz“ in besonderer Ausführung. Diese Ehrung haben bisher nur zwei Kanzler erhalten, Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Der höchste deutsche Orden, genannt „Sonderstufe des Großkreuzes“, ist nämlich Staatsoberhäuptern vorbehalten. Auf dem Programm steht auch eine Ansprache Steinmeiers.

Zu den Gästen, die die langjährige Kanzlerin zu dem Festakt mit Abendessen ins Schloss Bellevue eingeladen hatte, zählen vor allem Weggefährten aus CDU und SPD. Auch Kanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchten teilnehmen. Aus der aktuellen CDU-Spitze sowie aus CSU und FDP steht dagegen niemand auf der Gästeliste.

Schon vor der Ordensverleihung wurde Steinmeiers Entscheidung lebhaft diskutiert. So rühmte Merkels einstiger Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) am Montag im Deutschlandfunk die Verdienste seiner Chefin, während es von der Linken Kritik gab. Generell stelle sich die Frage, „ob es sinnvoll ist, Menschen mit Orden zu behängen, wie Weihnachtsbäume mit Lametta“, sagte Linken-Chefin Janine Wissler am Montag in Berlin.

In diesem Fall wolle sie „gar nicht wegreden, dass Angela Merkel natürlich auch Verdienste hat“. Dennoch sei ihre Regierungszeit kritisch zu hinterfragen. Unter anderem habe Merkel die Energiewende verschleppt, Kinderarmut und soziale Ungleichheit hätten zugenommen. Angebracht wären mehr Ehrungen für Bürger, die sich tagtäglich für das Gemeinwohl engagierten, meinte Wissler.

Weniger erwartbar war eine reservierte Haltung selbst innerhalb der CDU. So sagte CDU-Vize Carsten Linnemann am Montag in der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv, es sei offenkundig, dass Merkel „große Verdienste hat, gerade international“. Sie habe aber natürlich „auch Fehler gemacht, sogar eklatante“. Es müsse angesprochen werden, dass der Ausstieg aus der Kernkraft nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima „in der Form damals ein Fehler war“, sagte Linnemann.

Denn dieser sei erfolgt, „ohne zu sagen, wie wir uns einigermaßen autark mit Energie versorgen wollen“. Auch in der Flüchtlingskrise seien „eklatante Fehler“ gemacht worden, weil „wir die Grenzen nicht geschützt haben. Das gehört genauso offen angesprochen wie das Positive.“

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bewertete Merkels Leistung als Regierungschefin ebenfalls skeptisch. „Am Ende ihrer Amtszeit war unser Land in keinem guten Zustand“, sagte Djir-Sarai dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). 16 Jahre Einsatz auf dem Posten der Kanzlerin hätten zwar Respekt verdient. „Aber historische Größe lässt sich in der Politik erfahrungsgemäß erst mit weiterem zeitlichen Abstand erkennen.“ Die FDP hatte mit Merkel und der CDU/CSU von 2009 bis 2013 regiert und bei der anschließenden Wahl den Einzug in den Bundestag verfehlt.

Lob für Merkel kam aus der SPD, die Merkel drei Legislaturperioden lang als Koalitionspartner gedient hatte. SPD-Chefin Saskia Esken sagte dem RND: „Meine besondere Wertschätzung gebührt ihrem diplomatischen Geschick und ihrer empathischen Klugheit, mit der es ihr auf nationaler wie auf internationaler Bühne immer wieder gelang, tragfähige Koalitionen und Kompromisse zu schmieden.“

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour sagte, Merkel habe „unser Land mit ihrer Kanzlerschaft wie nur wenige andere“ geprägt. „Man muss nicht mit ihrem gesamten Wirken einverstanden sein, um ihre großen Verdienste anzuerkennen.“ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will Merkel das „Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung“ am Montagabend auf Schloss Bellevue verleihen. (mit AFP)