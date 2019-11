Da waren es nur noch zwei Schienenblockaden

An drei Stellen waren Gleise der Kohlebahn in der Lausitz von Ende-Gelände-Aktivisten besetzt – jetzt hat sich die Versammlung in Koppatz aufgelöst. Die Aktivisten haben den Ort verlassen, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg dem Tagesspiegel bestätigte. (Alexander Fröhlich)