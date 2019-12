Hat der US-Präsident in der Ukraine-Affäre seine Macht missbraucht und die Ermittlungen im Kongress behindert? Um diese Frage dreht sich das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Am Mittwoch entscheidet das US-Repräsentantenhaus über dessen Einleitung. Die Debatte über die Anklagepunkte hat um 15 Uhr begonnen, sechs Stunden wurden dafür angesetzt. Anschließend folgt die namentliche Abstimmung – voraussichtlich am späten Mittwochabend deutscher Zeit erfolgen. Das eigentliche Amtsenthebungsverfahren würde dann im Senat geführt. Dort haben Trumps Republikaner eine Mehrheit. Für eine Amtsenthebung aber im Senat eine Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen nötig.

(Tsp, AFP, dpa)