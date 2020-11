Seit Wochen versucht Trump, einen angeblichen Wahlbetrug in Michigan und anderen Bundesstaaten anzuprangern und juristisch dagegen vorzugehen. Seine Anwälte kassierten aber eine Niederlage nach der anderen. In seinem Tweet am Montagabend, in dem er der GSA-Chefin diesen Schritt ermöglichte, kündigte Trump aber auch an, seinen Kampf fortzusetzen. Beobachter rechnen nicht damit, dass der Republikaner offiziell seine Niederlage eingestehen wird.

Dennoch kann die Transition, also die für den Zeitraum zwischen der Wahl am 3. November und der Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar 2021 eingeplante Übergangsphase, endlich beginnen.

Damit bekommt Bidens Übergangsteam unter anderem Zugriff auf 6,3 Millionen Dollar, die für die Übergabe der Amtsgeschäfte vorgesehen sind. Außerdem können seine Mitarbeiter nun offiziell mit Regierungsbeamten kommunizieren. Dies war ihnen bisher untersagt.



Das Team des Wahlsiegers Biden erklärte am Abend: „Die heutige Entscheidung ist ein notwendiger Schritt, um die Herausforderungen anzugehen, vor denen unser Land steht.“ Dazu gehöre, die Pandemie unter Kontrolle und die Wirtschaft wieder in Schwung zu kriegen. Mit dieser finalen Entscheidung könne der Übergangsprozess mit den zuständigen Bundesbehörden nun beginnen.



In den kommenden Tagen seien Treffen mit Vertretern der Bundesbehörden geplant, um über den Umgang mit der Corona-Pandemie zu beraten. Auch will sich das Übergangsteam klar darüber werden, wie es um die nationale Sicherheit bestellt ist und wie sehr die Trump-Regierung Regierungsbehörden „ausgehöhlt“ hat.

Der 78-jährige Biden soll am 20. Januar als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden, zusammen mit Kamala Harris, die ihm als Vizepräsidentin zur Seite stehen soll. ( - Text: Juliane Schäuble)